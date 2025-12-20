El cantante soledeño Checo Acosta celebra el nuevo título del Junior con una propuesta cargada de folclor y mucha pasión por el equipo de sus amores, ese que lo tiene brincando en un solo pie por estos días, tras la obtención de su undécimo título liguero.

Barranquilla volvió a gritar campeón y, como suele ocurrir en las grandes gestas del Club Atlético Junior, la música no se hizo esperar. Apenas el árbitro decretó el final del partido que le dio al onceno rojiblanco su undécima estrella del fútbol colombiano, el pasado martes, el heredero musical de Alci Acosta soltó en plataformas digitales Junior tu papá, un tema que nació desde el fondo del corazón y que rápidamente se empieza a convertir en parte de la banda sonora de la celebración que ha empezado en la temporada navideña, y pica y se extiende hasta Carnaval.

“No había que cantar victoria antes de tiempo”, confiesa Checo en diálogo con EL HERALDO, recordando las finales sufridas que marcaron a la hinchada tiburona. Por eso, la decisión fue clara: esperar hasta el último minuto para grabar la maqueta.

“La monté faltando 10 minutos para que se acabara el partido. Cuando sentí que éramos campeones di vida a Junior tu papá y esa misma noche gloriosa del martes la solté”, confiesa entre risas, satisfecho por la acogida que ha tenido la canción desde su lanzamiento.

Cortesía En 10 minutos Checo dejó lista la maqueta del tema que se viraliza.

Agrega que la historia detrás de Junior tu papá no empezó esa noche. Checo recuerda que ya había cumplido un viejo anhelo: crear el himno oficial del Junior con motivo de los 100 años del club, con una versión marcial y protocolaria, pensada para actos solemnes. En ese proyecto participaron voces como la de su padre Alci Acosta, Juan Piña, Peter Manjarrés, Diego Daza y el propio Checo.

“Yo soy juniorista y me puse a pensar que equipos como el Real Madrid tienen himno, los países, los departamentos, las ciudades, hasta los colegios. Así que hicimos el año pasado el himno del Junior, porque una institución tan grande lo necesitaba”, explica.

Pero esta vez la apuesta era distinta. La undécima estrella pedía alegría popular, calle y mucho Carnaval. “Quise hacerlo folclórico. Se lo comenté al narrador de Win Sports Eduardo Luis, amigo mío, y me dijo: ‘De una, mi hermanito, eso es lo que va a funcionar’. Al costeño le gusta el sucundún”, relata.

“Junior tu papá, Junior tu papá, te llevo en mi corazón/ Junior tu papá, Junior tu papá, siempre serás mi campeón/ Un equipo que llevo en el alma, que me hace reír y llorar/ en las derrotas no pierde la calma, porque al final ganará”, reza en una de las estrofas del viral tema.

El resultado fue una mezcla única de chandé, tambores brasileros y trompetas, pensada para sonar en estadios, barrios y caravanas. Un tema directo, festivo, sin solemnidades, hecho para celebrar sin angustia un título que esta vez llegó “sobrado”.

En todas las finales

Checo habla desde la experiencia del hincha que ha estado en las buenas y en las malas. Recuerda finales perdidas con Once Caldas, Medellín y Nacional; noches de ilusión y desazón que enseñaron a no confiarse.

“En ese entonces la paridera era brava”, resume, evocando definiciones que se escaparon en Barranquilla y otras que se ganaron con el corazón en la mano.

Quizás por eso, Junior tu papá tiene también algo de desahogo, Checo lo define como la celebración de una estrella conseguida sin sobresaltos, una revancha emocional para una hinchada acostumbrada a sufrir hasta el último segundo.

“He sentido con emoción en mi alma cada título, desde aquel inolvidable 1977, que lo escuché en un viejo radio solito en mi cuarto, con la emoción de un niño que soñaba con jugar fútbol. Me siento privilegiado porque hoy a mis sesenta años, sigo celebrando con música cada título”.

De hecho Checo ha asistido a varias finales como la disputada ante Santa Fe en 1995 o ante Nacional en 2004. “He estado presente en cinco finales en distintos estadios de Colombia, me gusta mucho el fútbol, estoy inscrito en 5 equipos, tengo mi Club Checazos con 8 títulos en 13 años, y también hago parte del equipo con más estrellas del país: Artistas F.C.”.

Una apuesta ganada

La confianza de Checo en el título fue tanta que incluso selló una apuesta amistosa con su colega, el cantautor ibaguereño Santiago Cruz, a quien le toca reconocer la conquista rojiblanca ante el Deportes Tolima. “Son apuestas de amigos, de esas que se hacen por la pasión del fútbol. Le voy a mandar la camisa del Junior para que se la ponga, llevará estampado el número cuatro, por los cuatro goles que les metimos”.

Ahora, el plan es llevar la celebración a otro nivel. Checo anunció que realizará un video oficial de Junior tu papá, con la participación de los jugadores, las barras y la hinchada. “Cuando sea el primer partido de local, haremos las imágenes con Los Kuervos, el Frente Rojiblanco y toda esa gente”, adelantó.

Mientras tanto, la canción ya rueda por las redes sociales, acompañando la fiesta de una ciudad que volvió a vestirse de rojo y blanco. Junior es campeón otra vez y Checo Acosta, fiel a su historia y a su tierra, volvió a ponerle música a la gloria.