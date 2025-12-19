Con la llegada de diciembre, el ambiente en Colombia cambia por completo. Las calles se llenan de luces, los olores tradicionales regresan a las esquinas y las reuniones familiares empiezan a tomar forma casi sin invitación. Es una época que despierta recuerdos, emociones y, sobre todo, música.

Ese espíritu festivo también se refleja en las plataformas digitales. De acuerdo con datos de Spotify, entre el 1 y el 11 de diciembre las búsquedas de música decembrina aumentaron un 100%, confirmando que el país entero entra en sintonía con la celebración de fin de año.

Las palabras ‘Navidad’ y ‘Diciembre’ también registraron un fuerte crecimiento dentro de la plataforma, con incrementos del 126% y 137%, respectivamente. Una señal clara de que, al cerrar el año, los colombianos regresan a las canciones que acompañan brindis, abrazos y bailes improvisados en casa.

Clásicos que nunca fallan

A pesar del paso del tiempo, hay artistas que siguen siendo infaltables en estas fechas y logran reunir a varias generaciones alrededor de la misma pista de baile. Así lo demuestran los picos de búsqueda registrados a comienzos del mes:

Pastor López: 109%

109% Los 50 de Joselito: 85%

85% Rodolfo Aicardi: 83%

83% Joe Arroyo: 43%

Son los sonidos que marcan el inicio de la rumba y que mantienen viva la tradición decembrina.

Lisandro Meza, protagonista de la temporada

Uno de los nombres que volvió a destacarse este diciembre fue el de Lisandro Meza. Desde el inicio del mes, su número de oyentes se duplicó, reafirmando su papel protagónico en la música navideña del país.

Durante la Noche de Velitas, sus canciones sonaron a un ritmo de 559 reproducciones por minuto, y el 8 de diciembre sus escuchas aumentaron un 177%, dando inicio oficial a la temporada festiva. Temas como ‘El Hijo de Tuta’, ‘Cumbia del Amor’ y ‘Entre Rejas’ superaron juntos los 50 millones de reproducciones, consolidándose como infaltables en cualquier reunión familiar.

Nuevas voces que se suman a la fiesta

Aunque los clásicos siguen dominando, la música actual también ha encontrado espacio en las celebraciones. Ryan Castro es uno de los artistas que logró posicionarse con fuerza en diciembre, integrándose sin dificultad a la rumba tradicional.

Canciones como ‘El Chucu Chucu’, junto a Juanes y SOG, incrementaron sus búsquedas en un 204%, mientras que ‘El Pichón’ y ‘La Garrafa’ crecieron un 124%. A esto se suma ‘Mi Fortuna’, su más reciente lanzamiento, que ya comienza a perfilarse como uno de los nuevos himnos de la temporada.

Asimismo, agrupaciones como Alcolirykoz mantienen presencia con temas que ya son habituales en diciembre, combinando sonidos urbanos con referencias a la música tradicional.

Así, entre acordeones, beats modernos y letras que evocan tradición, Colombia celebra un diciembre donde lo clásico y lo nuevo conviven, y la música vuelve a ser el hilo conductor de una de las épocas más esperadas del año.