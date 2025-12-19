Desde las 3:00 de la tarde de este jueves, la Plaza de la Paz volvió a latir al ritmo del sabor popular. Barranquilla recibió una nueva edición del Festival del Perro Caliente y, aunque apenas se levantaba el telón de la primera jornada, la asistencia fue masiva.

Niños, jóvenes y adultos ocuparon el emblemático escenario para probar las más de 20 propuestas gastronómicas que, desde temprano, encendieron parrillas y despertaron antojos.

Familias completas recorriendo los stands, jóvenes haciendo fila y adultos que llegaron directo después del trabajo, todos atraídos por este encuentro culinario que se ha convertido en uno de los más concurridos de la ciudad.

Entre las propuestas que más miradas, filas y comentarios provocaron estuvo ‘La reina de la lechona’, Detrás del fogón estaba Angélica Matos, su propietaria, quien no pasa desapercibida por el discurso que emplea para atraer a los comensales.

“Soy santandereana y mi lechona es una de las más pegadas en Soledad y Barranquilla, y me atrevo a decir que en toda Colombia. Siempre trato de innovar, de darla toda aquí en la Costa y en donde me toque”.

Matos explicó que su presencia en el festival responde precisamente a esa búsqueda constante de nuevas formas de presentar un producto tradicional. “Yo hice una empanada de lechona con la corteza de la lechona, algo nunca antes visto, y ahora me vine con el perro de lechona. Ya fue ganador en Soledad y ahora va a ser ganador aquí en Barranquilla”.

El perro que presenta combina salchicha suiza, jamón, queso mozzarella, salsas de la casa y, como protagonista indiscutible, una generosa porción de lechona, coronada con crocantes que aportan textura. “Esto es una lechona hecha con la berraquera de una santandereana y con mucho amor. Mi producto siempre ha sido así, desde que empecé en una mesita en la calle”.

Incluso, tiene un toque de la celebración reciente del Junior campeón. “Comieron lechona”, dijo entre risas, recordando que ha regalado su producto a figuras como Teófilo Gutiérrez.

Innovaciones

Otra de las propuestas que llamó la atención fue La Chuzzería con su perro de 18 quilates “bañado en oro”.

Está compuesto por una salchicha suiza, acompañada de pollo desmenuzado, cebolla caramelizada, tocineta también caramelizada, queso costeño y papa chongo. A eso se suman dos tipos de salsa tártara y, como remate, una tocineta crocante cubierta con láminas de oro comestible.

Keyla Ospino Vargas

“Allá vendemos un perro suizo que cuesta 22 mil pesos y en redes sociales nos funaron, diciendo que ese perro era de oro. Cuando se nos presentó la oportunidad de venir al Festival del Perro Caliente, dijimos: hagamos el perro de oro. Y aquí está”, dijo uno de sus representantes, Carlos Urueta.

En otro costado del festival está La Delicia Gourmet, un negocio nacido en el sur de Barranquilla que llegó al evento con una receta creada especialmente para esta cita gastronómica.

Jonathan David Martínez Saltarén, su propietario, cuenta que el emprendimiento tiene su raíz en la Ciudadela 20 de Julio, exactamente en la carrera 7Sur #46C-28, una zona donde la comida rápida convive con la pasión futbolera. “Estamos ubicados cerca del estadio Metropolitano y eso nos ha beneficiado mucho cuando juega el Junior”.

Para el festival, La Delicia Gourmet presentó el perro ‘Don Teo’, un homenaje a Teófilo Gutiérrez, ídolo rojiblanco y quien también ha tenido la oportunidad de probar el producto.

“Tiene papa chongo, queso costeño, maíz tierno, salchicha suiza, queso mozzarella, tocineta ahumada, chicharrón al barril y un detalle clave que marca la diferencia. El pan sellado en parrilla al carbón, que aporta un sabor ahumado”.

Por su parte, Art Food, debutó en el evento con una receta pensada para seducir desde el primer vistazo y confirmar en el paladar que el perro caliente también puede ser gourmet.

“Mi perro se llama el Master Dog y es, digamos, el más gourmet del evento. Tiene salchicha suiza, queso cheddar derretido y pechuga de pollo bañada en una salsa de frutos rojos”, expresó Arturo Valencia.