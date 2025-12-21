La presentadora colombiana Jessica Cediel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

En la noche del pasado sábado 20 de diciembre, la también modelo confirmó el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, a través de una sentida publicación en sus redes sociales.

Instagram jessicacedielnet Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Cediel expresó el profundo dolor que le deja la partida de su progenitor. En el mensaje, acompañado de videos y recuerdos familiares, la presentadora dejó ver la estrecha relación que mantenía con él y el vacío emocional que enfrenta tras su muerte.

“Te me fuiste CEDIEL. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. GRACIAS papito por tanto que nos dejas”, escribió.

Cediel le agradeció las enseñanzas, el amor y los momentos compartidos con su padre a lo largo de su vida. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores.

En 2021, Jessica Cediel confirmó que Alfonso Cediel había sido diagnosticado con párkinson, una enfermedad neurodegenerativa que requirió cuidados especiales y un acompañamiento permanente por parte de su familia.

Instagram jessicacedielnet Jessica Cediel junto a su padre Alfonso Cediel

“Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante. Ahora a quien voy a agarrar a besos, a quien voy a cambiarle el pañal, a quien voy a consentir, con quien me voy a reír de la gente. Y aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”, dijo.

Durante ese proceso, la presentadora documentó en diferentes ocasiones la importancia del apoyo familiar y las decisiones que tuvieron que tomar para garantizar el bienestar de su padre, incluida su estadía en un hogar geriátrico especializado.

Instagram jessicacedielnet Falleció el padre de Jessica Cediel

En su mensaje de despedida, Cediel también agradeció a su madre, hermanas y a todas las personas que acompañaron a su familia durante los años más complejos de la enfermedad. Asimismo, expresó su fe y aceptación frente a la pérdida, señalando que confía en la voluntad de Dios.

“Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre. Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba. Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo. Gracias a todos por aquí porque siempre le manifestaron su amor. Buen viaje Cediel, ya estás en un mejor lugar al otro lado del arcoíris. El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI”, manifestó.