El reconocido actor Josh Hartnett fue hospitalizado tras sufrió un fuerte accidente en Canadá. Se conoció que el famoso de 47 años chocó su camioneta contra una patulla de la Policía el pasado jueves 25 de septiembre.

El lamentable hecho protagonizado por el actor, que participó en exitosas producciones como ‘La trampa’ y ‘Oppenheimer’, se registró St. John’s, capital de la provincia de Terranova.

De acuerdo con el representante del actor estadounidense, la camioneta estaba siendo manejada por un hombre no identificado de 59 años de edad.

Según información revelada por CBC, una fuente de Nerflix confirmó que Josh Hartnett iba camino al set de grabación de su próxima serie.

Al parecer, debido al choque el actor sufrió heridas leves, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde horas después fue dado de alta.

Las autoridades reportaron que el policía que iba en el otro vehículo fue trasladado a un hospital como medida de precaución.