Medios estadounidenses aseguran que los artistas Nicole Kidman y Keith Urban estarían separados tras 20 años de matrimonio.

Harvey Weinstein será sentenciado este martes por abuso sexual en misma corte que lo condenó en 2020

Actuación de Altafulla en Miss Universe Colombia desató ola de comentarios en redes sociales

‘Zootopia 2’ estrena nuevo tráiler que incluye una canción interpretada por Shakira

Según una fuente que habló, Kidman y Urban habrían terminado su relación desde hace meses. Incluso, en junio fue la última publicación en Instagram de la actriz con el cantante.

“Feliz aniversario, bebé”, fue el mensaje que acompañó con una foto de ellos muy felices. Pero, en su recap de agosto, no se le vio junto con Urban.

Esa misma fuente que habló con los medios indicó que la idea de separación fue de parte del cantante. “A veces las relaciones simplemente siguen su curso. Ella no deseaba la ruptura y estaba haciendo todo lo posible por salvar la relación”.

Asimismo, informó que Keith ahora vive en otra casa en Nashville, mientras que la ganadora del Premio Óscar, de 58 años, se centra en el cuidado de sus pequeñas hijas Sunday Rose y Faith Margaret, fruto de ese amor.

Instagram nicolekidman Sunday Rose y Faith Margaret, hijas de Nicole Kidman y Keith Urban

“Hacen un esfuerzo por hablar todos los días, aun estando separados”, dijo la fuente que no se conoce la identidad. Sin embargo, ninguno de los dos artistas han hablado sobre esta ruptura, sus fanáticos siguen en la expectativa para conocer lo que pasó con la pareja.