Al cantante barranquillero Altafulla fue uno de los artistas principales que amenizó la ceremonia de elección y coronación de Miss Universe Colombia, en el que resultó ganadora la representante del departamento de Antioquia, Vanessa Pulgarín, quien ahora tendrá la tarea de representar al país en el certamen internacional que se realizará en Tailandia, el próximo 21 de noviembre.

Durante su presentación, el artista, ganador de ‘La casa de los famosos’, interpretó sus mejores éxitos, mientras las participantes desfilaban en vestido de gala; sin embargo, su actuación fue objeto de numerosas críticas en redes sociales.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los internautas fue el vestuario del intérprete de ‘Amigos nada más’, quien lució una chaqueta verde, pantalón blanco y una camisa del mismo color con un patrón de cuadros; además usó algunos accesorios para completar su outfit como una gorra roja, corbata negra y lentes oscuros.

RCN Televisión/Cortesía

Vale destacar que la chaqueta del barranquillero tenía en la parte posterior una palabra que generó controversia. En la prenda se podía leer “paila”, lo que dio pie a los usuarios de redes sociales para calificaran de manera negativa su actuación en la ceremonia de Miss Universe Colombia.

Pero no solo la ‘pinta’ del cantante desató una ola de comentarios, su voz también despertó críticas en los televidentes, quienes describieron la voz del cantante como “aullidos”.

RCN Televisión/Cortesía

“Melissa quedó se segunda, pero Altafulla siempre será el primero en humillarse a nivel nacional.”; “Las candidatas desfilando en medio de los aullidos de ese tal Altafulla”; “Hay gente tan ridicula que sigue pensando que criticamos como canta altafulla por el reality, no es por el reality es que canta horrible”; “Ahorita se gana la corona Altafulla que solo estuvo 5 min”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Además, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para compartir uno que otro meme y ponerle un toque de humor a situación.

Las candidatas desfilando en medio de los aullidos de ese tal Altafulla #MissUniverseColombia pic.twitter.com/rCKcJ918YJ — Julián Torres Ulloa (@julianntorresu) September 29, 2025

Ahorita se gana la corona Altafulla que solo estuvo 5 min 😂#MissUniverseColombiaElReality#missuniversecolombia pic.twitter.com/MWUnGwvCfE — María José (@MariaJose05) September 29, 2025

Mi más honesta reacción cuando veo el opening y cuando escucho cantar a Altafulla: #MissUniverseColombiaElReality pic.twitter.com/lswX03r6YT — El sanz (@camilosanzj) September 29, 2025