Vanessa Pulgarín fue elegida como la nueva Miss Universe Colombia, durante una velada cargada de emoción y elegancia en la noche de este domingo 28 de septiembre. Luego de participar por varias semanas en un reality con más de 20 participantes, la representante del departamento de Antioquia se quedó con la codiciada corona, al conquistar al jurado con su elegancia, elocuencia y pasarela.

La antioqueña debió competir en la última instancia con las representantes de Risaralda, Magdalena, Cauca, y Santander. Sin embargo, se impuso ante sus rivales luego de responder a la pregunta del jurado en el que habló sobre el papel de las redes sociales.

“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad para inspirar a otras personas. Ejemplo, yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable. Creo que es muy importante tener que decirle a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más conciencia para todos los seres humanos.”, afirmó.

Durante el programa de nueve capítulos, Pulgarín se destacó por su carisma, inteligencia, seguridad y elegancia que le dieron la oportunidad de ser la nueva representante de Colombia ante el mundo, en el certamen que se llevará a cabo a finales de noviembre en Tailandia.

Durante la gala, presentada por Claudia Bahamón y Carlos Marín, también estuvo presente la música con los shows de Altafulla, Ácido Pantera y Duplat.

La corona ‘Arte del alma’, elaborada por Kevin´s Joyeros, fue entregada por Daniela Toloza, quien en sus palabras de despedida destacó que Colombia es un paraíso que no se encuentra en ningún país del mundo, luego de recorrer durante su año como Miss Universe Colombia, cada uno de los rincones del país.

Los premios que recibió Vanessa Pulgarín

Además de tener el privilegio de portar la corona de la representante de Colombia en Miss Universe, Vanessa Pulgarín recibió premios como joyas, hospedaje, entrenamiento físico, educación, productos de belleza y tratamientos dermatológicos.

Kevin’s Joyeros entregó a la nueva reina un reloj exclusivo y aretes en oro. Además, durante su reinado, Pulgarín podrá hospedarse en la cadena de hoteles Dan Carlton a nivel nacional e internacional.

La cadena deportiva Bodytech le otorgó una membresía durante un año, en la que tendrá acceso ilimitado y entrenamiento personalizado.

Otro de los premios fue otorgado por la academia American School Way, que entregó una beca completa para estudian inglés a la nueva reina.

Por su parte, la marca La Poción entregó un año de productos gratuitos, y el Centro Carolina Martínez dio a Pulgarín un bono de 10 millones de pesos, para realizarse tratamientos especializados.