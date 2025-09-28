El Carnaval de Barranquilla volvió a tomarse Washington. En la tarde de este domingo, la reina de las carnestolendas del 2026, Michelle Char Fernández, presidió con una numerosa delegación y grupos folclóricos el Desfile de la Hispanidad.

Lea Barranquilla celebra octubre como el mes de la moda en Latinoamérica

Esta fiesta, que se celebra todos los años en Washington, con invitados de más de 25 países que exponen su folclor y cultura, recorrió a partir de la una de la tarde la 700 Constitution Ave NW.

Para este desfile, la reina rindió homenaje a la danza del mapalé con un vestido de Fantasía que representó el vigor, el fuego y la pasión con la que se baila esta danza.

“Me traje la fuerza del mapalé para recorrer las calles de Washington en su Desfile de la Hispanidad, celebrando la fuerza y pasión de todos los carnavaleros que mantienen viva nuestras tradiciones y herencia en diferentes rincones del mundo”, dijo la reina.

Aquí Diego Vásquez recibe una nominación al Emmy Internacional por su papel en ‘Cien años de soledad’

La soberana, quien se encuentra en la capital de los Estados Unidos desde hace tres días, ha venido participando en varios actos organizados por la Fundación Colombia Vive en mí, que preside Lily Castillo, donde uno de los propósitos es estrechar lazos con la comunidad hispana en este país para expandir aún más el Carnaval de Barranquilla por el mundo como una de las fiestas más importantes de Colombia y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La soberana de los barranquilleros visitó el capitolio y también estuvo en la residencia del Embajador de Colombia, donde impuso la banda y corona a los reyes de Colombia y el Carnaval de Barranquilla en esa ciudad.

Hubo coronación

Otro de los eventos clave en esta ida de la reina Michelle a los Estados Unidos fue la coronación de la joven Julieth Karina Herrera como soberana del Carnaval de Barranquilla en Washington, que también se realizó este sábado.

Además La cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco se casan en California

Luego del evento, Julieth Herrera comentó: “La noche de mi coronación como Reina del Carnaval de Barranquilla en Washington D.C. quedará grabada en mi corazón para siempre. Ser embajadora de nuestra amada fiesta en la capital de los Estados Unidos es un honor que asumo con orgullo y gratitud. ¡Que viva el Carnaval!”.