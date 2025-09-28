Barranquilla abre sus puertas a un octubre dinámico e inolvidable en el que la moda será la protagonista. Con una programación que reúne una imponente exhibición al aire libre, pasarelas de los más reconocidos diseñadores y marcas, un congreso latinoamericano que reúne a las principales mentes del mundo de la moda y una feria comercial con opciones para todos los gustos, la ciudad reafirma su liderazgo como vitrina internacional de creatividad, tendencias, moda consciente e innovación.

Todo esto en el marco de Barranquilla es Moda, el programa distrital que busca impulsar y promover el sistema de moda en la ciudad, liderado por la primera dama Katia Nule, bajo la gestión de la Gerencia de Proyectos Especiales.“Barranquilla es Moda es mucho más que una vitrina de moda, es una plataforma estratégica que impulsa el desarrollo económico de la ciudad, genera nuevas oportunidades de ingreso y fortalece el crecimiento de nuestros emprendedores.

A través de este programa, le apostamos a consolidar la industria creativa como motor de transformación, apoyando a diseñadores, marcas emergentes y artesanos que hoy ven en la moda una herramienta real para construir futuro y hacer ciudad”, expresó la gerente de Proyectos Especiales, Madelaine Certain.

Galería de la Moda en el Gran Malecón

Del 1 al 31 de octubre, el Gran Malecón será el punto de encuentro con la Galería de la Moda, una exhibición de la colección Barranquilla, del diseñador Kenn Kozz. Tras brillar en New York Fashion Week, el creador regresa a su ciudad natal para presentar su homenaje a Barranquilla a través de la moda.

Son 10 piezas llenas de color, tradición y vanguardia que demuestran por qué Barranquilla es referente mundial en Moda Fantasía. Ken Kozz reinterpreta, a través de sus creaciones, las danzas patrimoniales del Carnaval de Barranquilla, tales como la cumbia, el mapalé, el garabato, el congo y los diablos arlequines (Fuego), y se inspira en la belleza de nuestra tierra para crear los atuendos Magdalena, Caribe, Solsticio, Caimán y Aves. La muestra, que estará ubicada en la zona junto al monumento de Sofía Vergara, tendrá entrada libre para todo el público.

El congreso latinoamericano que reflexiona sobre la industria

Del 15 al 18 de octubre, la Fábrica de Cultura acogerá el Congreso Latinoamericano IXEL MODA, espacio académico que reúne voces expertas en moda, tanto nacionales como internacionales. Este año, el eje temático será ‘EST-Ética: pensando la moda desde una ESTÉTICA-ÉTICA’, invitando a reflexionar sobre el equilibrio entre diseño, estética y ética.

Pasarelas de alto impacto en el Pabellón de Cristal

Los días 16 y 17 de octubre, el Pabellón de Cristal vibrará con desfiles de diseñadores y marcas locales y nacionales, como Beatriz Camacho, Lina Cantillo, Érika Quizena, Adriana Fernández, Biancamar, Mar de Lúa y Lavi, y un invitado internacional: el diseñador venezolano Efraín Mogollón, reconocido como la gran revelación de la moda latinoamericana.

Por primera vez, feria comercial Barranquilla es Moda

Del 24 al 26 de octubre, más de 50 marcas se reunirán en la feria comercial Barranquilla es Moda. El evento será 100% gratuito y presentará lo mejor en vestuario, marroquinería, cuero, belleza, accesorios y moda para el hogar, impulsando a emprendedores locales y fortaleciendo la cadena productiva del sistema moda de la ciudad.

Un mes para agendarse y brillar con estilo

Con todas estas actividades, octubre se consolida como el mes de la moda en Barranquilla, ofreciendo experiencias abiertas a todos los públicos y posicionando a la ciudad como referente en la agenda latinoamericana de la industria de la moda.