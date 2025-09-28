Una nueva noche de coronación se vivirá en el Miss Universe Colombia hoy en el canal RCN. Tras la decisión conjunta del jurado y los votos del público, se elegirá a la próxima representante del país en el certamen internacional, el cual se celebrará el viernes 21 de noviembre en el Impact Arena, ubicado en Pak Kret, Tailandia.

En esta edición, un total de 29 concursantes provenientes de distintas regiones de Colombia se han unido a la competencia con el objetivo de convertirse en la sucesora de Daniela Toloza Rocha, quien llevó la banda del país en el evento internacional realizado el año anterior.

Entérese: ¿Cuándo es la final de ‘Miss Universe Colombia, El Reality’y a qué hora?

Instagram Daniela

Este año, el proceso de preparación de las candidatas ha sido compartido con el público colombiano a través de un formato de tipo reality transmitido por el Canal RCN. En este programa, los televidentes han podido seguir de cerca la formación que reciben las participantes con miras al certamen internacional.

Durante la competencia, las concursantes se enfrentaron a diferentes desafíos, desde pruebas físicas hasta retos relacionados con el mundo de la belleza, conocimientos de cultura general, etiqueta, manejo de medios, pasarela, modelaje y dominio del inglés, entre otros.

Esta fue la información que RCN Televisión entregó por medio de su plataforma digital. En este sitio, los espectadores también pueden acceder a los episodios grabados del docurreality, antes de la gran noche de coronación, los seguidores de este reinado de belleza observar tanto el avance del programa como la preparación de las candidatas.

Lea: Estos son los artistas que triunfaron en los Premios Juventud 2025

Los jurados deciden

Dado que la emisión del reality ha estado bajo la producción del Canal RCN y ha sido conducida por Claudia Bahamón, con la evaluación a cargo de los jurados Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, la gala final también será transmitida en vivo por el mismo canal. A diferencia de versiones anteriores, en esta ocasión los jueces serán responsables de escoger a 10 finalistas, mientras que el público podrá seleccionar a seis favoritas.

“El jurado no solo tendrá en cuenta el atractivo físico, sino también aspectos como el liderazgo, carisma, estilo, inteligencia, seguridad, elocuencia y ambición de cada candidata. Además, evaluarán el desempeño que hayan demostrado a lo largo de todas las actividades del concurso, incluyendo pruebas físicas, presentaciones, habilidades en inglés e interacción con los medios de comunicación, entre otros aspectos”, indicó RCN.

Vea: Las delicias de una barranquillera en tierras vallenatas

Colombia entera será testigo de una gran noche, donde cada una de las 29 candidatas dará la mejor de sí para obtener la corona y poder representar a Colombia en Miss Universe.