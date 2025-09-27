Hay muchas aplicaciones que vienen ya instaladas en los celulares, pero hay otras como WhatsApp, Instagram, Telegram, Spotify, que tiene que bajarse desde Google Play Store o App Store, según sea Android o iOS.

La mayoría de los usuarios deben bajar varias aplicaciones porque no todas las que vienen con el celular con efectivas. Pero, deberá tener cuidado, pues Gemini la inteligencia artificial de Google ha indicado que algunas son maliciosas y le pueden dañar el dispositivo.

La IA detalló que debe tener mucho cuidado con las app que son de juego, música, fotos o de edición que pidan permisos que no tienen nada que ver con su función.

Es decir, que le pida permisos para entrar a sus contactos, llamadas, fotos y muchas cosas personales, porque muchas veces es para robar la información.

Asimismo, las aplicaciones que le ofrecen limpiar el teléfono que le dicen que limpiarán el almacenamiento suelen ser peligrosas, porque son usadas para dañar el dispositivo.

Estas son las aplicaciones que debe borrar del celular

Si no quiere ser víctima de robo, de hackeo o que se le dañe su dispositivo móvil, tengan en cuenta estas recomendaciones.