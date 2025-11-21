Vanessa Pulgarín Monsalve, representante de Colombia en Miss Universe 2025, se despidió del certamen con un emotivo mensaje. La antioqueña de 34 años fue elegida entre las 12 finalista; sin embargo, no le alcanzó para llegar a la última fase del concurso de belleza más importante del mundo.

“Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los amo y gracias por tanto. Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, escribió desde su cuenta de Instagram.

La publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías en las que usaba su último vestido de gala con el buscaba impactar al jurado calificador.

México se quedó con la corona de Miss Universe 2025

Fátima Bosch, la joven modelo nacida en Teapa, Tabasco, fue coronada como Miss Universo 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, durante la edición número 74 del certamen.

A sus 25 años, Fátima conquistó al jurado y al público con una preparación sólida, una personalidad tranquila y una historia que conectó desde el primer momento. Llegó al concurso como una de las favoritas y terminó cumpliendo las expectativas.

RUNGROJ YONGRIT/EFE

Fátima Bosch nació el 19 de mayo del 2000 y estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Su formación continuó en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, y en el Lyndon Institute, en Estados Unidos. Ese recorrido internacional le dio seguridad, visión y un estilo propio que se vio reflejado en cada presentación.

Con 1,74 metros de estatura, su vida en el modelaje comenzó siendo muy joven. En 2018 ganó el título de Flor Tabasco, un triunfo que reforzó la tradición familiar en los concursos de belleza de su estado.

A lo largo de Miss Universo 2025, Fátima brilló por su pasarela segura, presencia escénica y buenas respuestas. Conectó con el público cuando habló abiertamente sobre salud mental, inclusión y la importancia de entender las diferencias de aprendizaje.

Durante las preguntas del jurado, la primera de ellas apuntaba a un tema que marcó la competencia: “En tu opinión, ¿Cuáles son los desafíos de ser una mujer en el año 2025? ¿Y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un lugar seguro para las mujeres alrededor del mundo?”

“Como mujer y como Miss Universo, yo levantaría mi voz al servicio de los demás. Porque hoy en día estamos aquí para adelantar nuestra voz, hacer un cambio y poder hacer una diferencia. Somos mujeres muy valientes que queremos marcar la historia”.

Minutos después llegó la segunda pregunta decisiva, esta vez enfocada en las nuevas generaciones: “Si usted gana el título de Miss Universo esta noche, ¿Cómo utilizaría esta plataforma para facultar a las mujeres jóvenes?”

“Yo les diría que crean en el poder de su intensidad, crean en sí mismas. Sus sueños son importantes, su corazón importa, y nunca dejen que nadie les haga dudar de su valor. Son poderosas y su voz tiene que ser escuchada”.

Antes del anuncio de la ganadora, se reveló el cuadro final: la cuarta finalista fue Costa de Marfil; la tercera, Filipinas; el segundo puesto quedó en manos de Venezuela; y Tailandia se llevó el título de primera princesa.

Con Fátima Bosch, México celebra su cuarta corona universal, sumándose a: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).