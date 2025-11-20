Alejandro Sanz llega a los 35 años de carrera con “la ilusión recuperada” tras el proceso personal superado en los últimos años, algo que se palpa en su nuevo disco de largo formato y que mostrará tanto en un documental como en un próximo musical.

“Llevamos mucho tiempo con este proyecto (del musical), que habíamos guardado en secreto, pero sí, estamos con ello”, confirma a EFE durante una entrevista, tras la búsqueda del elenco y a punto de empezar en unas semanas las lecturas del mismo.

Pero lo que ya es una realidad es ‘¿Y ahora qué +?’ (Sony), que ve la luz este viernes y amplía hasta 13 temas el EP previo ‘¿Y ahora qué?’, que hace solo unos días le reportó dos Latin Grammy más, incluido el de grabación del año por la canción ‘Palmeras en el jardín’.

“He aprendido a trabajar de otra forma sin tener que sacrificar tanto. Muchos de mis discos, casi todos los anteriores, han sido de mucho sacrificio personal”, apunta sobre el nuevo enfoque de este álbum junto a un equipo más joven, integrado por gente como Spredlof, Casta, Richi López o Andy Clay.

“Hacen buenas letras, música, arreglos y producciones y he conseguido delegar algunas cosas, no en el sentido de que lo hagan los demás, sino de estar ahí presente y trabajarlo con otros”, explica tras cantar también con figuras jóvenes como Rels B o Emilia, aunque niega que sea una estrategia para llegar a públicos más jóvenes.

“Eso no es lo nuestro. No se trata de intentar conectar saltándote tus principios musicales o fingir lo que no se es. Tiene que haber una conexión musical. Si a mí Rels B no me gustara, no podría hacer nada con él. Lo hice una vez en mi vida, que grabé algo que no me gustó -no diré con quién-, y ese error no lo voy a cometer nunca más”, admite.

Curiosamente, en el corte que cierra el álbum, ‘Qué injusto’, comienza cantando: “Si pudiera viajar en el tiempo, lo haría”. Al ser preguntado si aprovecharía para cambiar alguna cosa, admite que “a lo mejor” se habría “ahorrado un par de etapas”, aunque el balance es tremendamente positivo.

“(Estoy orgulloso) después de 35 años de carrera de estar aquí todavía con la misma ilusión intacta, o recuperada y, sobre todo, de haber sido siempre muy honesto con lo que hago”, subraya.

A principio de 2026 llegará el documental en el que mostrará su proceso psicológico y personal tras publicar en 2023 un mensaje que se hizo viral: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”.

Lo hará con novedades, informa, pues Netflix ya no es parte de la ecuación por una diferencia de opiniones. “No me gustaba la idea de hacer un ‘reality’ o que tuviéramos que fingir cosas. Cuando me empezaron a pedir esto me eché un poco para atrás y finalmente hemos encontrado comprensión por parte de Movistar para poder hacer una cosa que fuera real sin tener que fingirlo”, argumenta.

Sanz, que recupera las “ganas de jugar y un poco de picardía” con el sencillo ‘Las guapas’, mira ahora a la larga gira mundial que tiene por delante y, quién sabe, quizás dentro de un año le toque batirse los Latin Grammy con una paisana.

“Rosalía es una pedazo de artista y tiene muchas posibilidades de llevarse muchísimos premios. No he escuchado todo el disco, no he tenido tiempo, pero sí varias canciones y me ha encantado. Creo además que está en el momento justo para hacer lo que a ella le dé la gana y las canciones como considere que tiene que hacerlas”, concluye.

