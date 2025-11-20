El cantautor colombiano Andrés Cepeda informó este que sus conciertos en Barranquilla tendrán cambios de fecha y horario debido a la situación paro indefinido que se vive en la Universidad del Atlántico.

Los espectáculos, inicialmente programados para el sábado 22 de noviembre en dos funciones —a las 4:00 p. m. y a las 8:00 p. m.—, en el teatro del alma máter, se reagruparán en una sola presentación.

La nueva cita con el público barranquillero será este viernes 21 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en el Salón Jumbo del Country Club.

A través de un video, Cepeda explicó las razones del ajuste y envió un mensaje directo a sus seguidores.

“Debido a una situación de orden público en la Universidad del Atlántico, nuestro empresario se ve obligado a reprogramar nuestros conciertos en Barranquilla”, dijo el artista, aclarando que la decisión busca garantizar la seguridad y tranquilidad de asistentes y equipo de producción.

El músico también aprovechó para reforzar la invitación al público: “Recuerden, viernes 21 de noviembre vamos a celebrar nuestro Grammy, nos vemos para cantar”, expresó, destacando el carácter especial de este encuentro tras su reciente reconocimiento internacional.

Los organizadores informaron que las boletas adquiridas para cualquiera de las funciones del sábado serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de cambios adicionales. En caso de requerir ajustes o solicitar información complementaria, los asistentes podrán comunicarse con los canales oficiales de atención establecidos por la productora.

