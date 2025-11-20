La colombiana Vanessa Pulgarín Monsalve, actual Miss Universe Colombia, avanza con paso firme en el certamen mundial que elegirá a su nueva soberana este 21 de noviembre en Tailandia. Mientras continúa su agenda de presentaciones, también se mantiene activa la votación del público, mecanismo que podría asegurarle un cupo directo entre las 30 semifinalistas.

Durante la gala preliminar realizada en el Impact Arena, Vanessa desfiló en las pasarelas de traje típico, vestido de baño y traje de gala, tres apariciones en las que recibió elogios del público y llamó la atención de los jurados del certamen.

El jurado encargado de evaluar a más de 120 aspirantes está conformado por figuras como Andrea Meza, Sharon Fonseca, Romero Britto, Ismael Cala, Saina Nehwal, Chalida Thaochalee y Louie Heredia.

¿Cómo funciona la votación del público?

Aunque el voto del público no determina directamente quién será la nueva Miss Universo, sí puede impulsar a una candidata hacia la fase decisiva mediante la categoría ‘People’s Choice’, que otorga un pase automático al Top 30.

La Organización Miss Universo explicó el proceso para apoyar a las concursantes:

Descargar la aplicación oficial de Miss Universe para Android o iOS.

Crear una cuenta o iniciar sesión.

Entrar a la opción ‘Vote’.

Seleccionar la categoría disponible.

Elegir a la candidata favorita y presionar ‘Vote Now’.

Los usuarios pueden votar gratis viendo anuncios o adquirir paquetes pagos dentro de la aplicación. Estos van desde 3 votos por 0,99 dólares hasta 1.000 votos por 199,99 dólares, equivalentes aproximadamente desde 4.000 hasta cerca de 745.000 pesos colombianos.

Vanessa Pulgarín, quien obtuvo el título de Miss Universe Colombia el pasado 28 de septiembre y cuenta con experiencia en concursos como el Concurso Nacional de Belleza 2017 y Miss International en Tokio, espera que el respaldo de los colombianos sea determinante para dar el salto a la final.