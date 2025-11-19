La 74ª edición de Miss Universo se celebrará en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. Más de 130 candidatas de todo el mundo compiten por la corona, incluyendo representantes latinoamericanas, en un certamen marcado por el lema ‘The Power of Love’, que promueve el amor, la inclusión, la resiliencia y la unidad.

Lea más: Miss Universo 2025: así fue la participación de Vanessa Pulgarín en la competencia preliminar

Según el cronograma oficial, la gran final se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre a las 8:00 a.m. hora local en Tailandia, lo que equivale a las 8:00 de la noche del 20 de noviembre en Colombia por la diferencia horaria.

En cuanto a la transmisión:

En Colombia, el evento se podrá ver a través de RCN Televisión .

. También si prefieres opción digital, habrá streaming en vivo en el canal oficial de YouTube de Miss Universo.

Otros medios internacionales que transmitirán son Telemundo y la plataforma Peacock.

Ver más: Miss Universo 2025: Así lucieron las candidatas en el desfile de Traje Típico

Vanessa Pulgarín: la miss que lleva la banda de Colombia

La colombiana encargada de representar al país en Miss Universo 2025 es Vanessa Pulgarín, quien obtuvo el título de Miss Universe Colombia el pasado 28 de septiembre. Con una trayectoria que combina el deporte, el modelaje y el emprendimiento, Pulgarín se ha convertido en una figura destacada dentro y fuera de las pasarelas.

Profesional en industria del deporte, la antioqueña ha construido una sólida presencia digital, con más de medio millón de seguidores en Instagram, donde comparte rutinas de bienestar, viajes y parte de los proyectos sociales que lidera.

Su trabajo comunitario ha estado enfocado en acompañar a niños, adultos mayores y poblaciones vulnerables, una labor que ha recibido reconocimiento en distintos escenarios.

Lea también: Video: Miss Jamaica sufrió una fuerte caída durante la preliminar de Miss Universo 2025

A sus 34 años, Vanessa no es una desconocida en el mundo de los concursos de belleza. En 2017 participó en el Concurso Nacional de la Belleza, representando a Antioquia, certamen en el que Laura Barjum se llevó la corona esa noche.

Hoy, Pulgarín regresa a la competencia internacional con la expectativa de dejar en alto el nombre de Colombia y ganar la corona.