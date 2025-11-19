La preliminar de Miss Universo 2025 realizada este miércoles 19 de noviembre en Tailandia, estuvo marcada de belleza pero también de un momento muy tenso.

Y es que cuando la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, le tocó desfilar en su traje de gala, sufrió una impactante caída que asustó a todos los presentes.

Redes sociales Miss Jamaica sufrió una grave caída en la Preliminar de Miss Universe

La modelo avanzaba por el borde de la pasarela, mirando al frente y saludando a los espectadores, cuando perdió el equilibrio y cayó directamente hacia la zona del público.

El incidente quedó registrado en múltiples videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores del certamen.

Según imágenes difundidas en X, parte del equipo de seguridad del evento acudió de inmediato a auxiliarla. En las grabaciones se observa cómo la concursante fue inmovilizada y retirada en una camilla, sin que se conozcan detalles sobre posibles lesiones.

🔴 #Entérate II Impactante momento en la preliminar de #MissUniverse2025: Gabrielle Henry, representante de #Jamaica, sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser retirada del escenario en camilla. pic.twitter.com/DByPLCDoq9 — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) November 19, 2025

El incidente ocurrió en medio de la gala preliminar, en la que decenas de candidatas participaron en las categorías de traje de baño, traje típico y traje de noche. A pesar del impacto que causó la caída, la competencia continuó con normalidad.

Redes sociales Miss Jamaica fue retirada del escenario en camilla

Hasta el momento, la organización de Miss Universo y Miss Universe Jamaica no han emitido un comunicado oficial acerca del estado de salud de Gabrielle Henry, lo cual mantiene en expectativa a los seguidores del concurso.