Tailandia vibró con el desfile de Traje Típico de Miss Universe 2025. Durante una ceremonia cargada de cultura, técnica e historia, las representantes plasmaron en sus prendas algunas características y tradiciones de sus territorios.

En esta oportunidad las candidatas demostraron que no solo compiten por su belleza, sino por su talento y creatividad, dejando a flor de piel su orgullo por sus raíces.

Las más de 80 participantes impactaron a los asistentes con la majestuosidad de sus trajes, que narraban la diversidad histórica y artística de cada país.

En esta prueba, los jueces evalúan la autenticidad cultural, calidad técnica – en la que se fijan en el más mínimo detalle, su estructura, materiales y acabados – y la puesta en escena, ya que es importante la manera en que la candidata exhibe el vestido, reflejando seguridad, pasión y equilibrio.

Cada año, las participantes sorprenden con sus ideas que van acompañadas de plumajes, colores, diseños estructurales y hasta mecanismos complejos. La edición 74 no fue la accesión  y acá le mostramos los trajes típicos de las aspirantes a Miss Universe 2025.

Los trajes típicos de Miss Universe 2025

RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Ivory Coast Olivia Yace.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Belgium Karen Jansen.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Aruba Hannah Arends.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Estonia Brigitta Schaback.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Czech Republic Michaela Tomanova.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Finland Sarah Dzafce.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Argentina Aldana Masset.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Venezuela Stephany Abasali Nasser.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Dominican Republic Jennifer Rocio Ventura Marte.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Portugal Camila Vitorino.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Indonesia Sanly Liu.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Turks and Caicos Islands Bereniece Dickenson.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Vietnam Huong Giang Nguyen.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Chile Maria Ignacia Moll.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Philippines Ahtisa Manalo.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Namibia Johanna Swartbooi.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Cuba Lina Luaces.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Equatorial Guinea Carmen Obama.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Guinea Tiguidanke Berete.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Bonaire Nicole Peiliker-Visser.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Croatia Laura Gnjatovic.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Hong Kong Lizzie Li Shi Yi.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Netherlands Nathalie Yasmin Mogbelzada.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss España Andrea Valero.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Nicaragua Itza Castillo.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Singapore Annika Sager.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Cayman Islands Tahiti Seymour.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Australia Lexie Brant.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Canada Jaime VandenBerg.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Colombia Vanessa Pulgarín.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Mexico Fatima Bosch.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Brazil Maria Gabriela Lacerda.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Poland Emily Reng.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Haiti Melissa Sapini.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss United States Virgin Islands Britanny Robinson.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Latina Yamilex Hernández.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Italy Lucilla Nori.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Egypt Sabrina Maged.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Belize Isabella Zabaneh.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Rwanda Solange Keita.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss USA Audrey Eckert.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss India Manika Vishwakarma.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Panamá Mirna Caballini Bouche.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Norway Leonora Lysglimt-Rodland.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Malaysia Chloe Lim.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss China Zhao Na.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Great Britain Danielle Latimer.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Bangladesh Tangia Methila.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Bolivia Yessica Hausermann.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Guyana Chandini Baljor.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Iraq Hanin Al Qoreishy.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Bahamas Malique Maranda Bowe.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Denmark Monique Sonne.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Sweden Daniella Lundqvist.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss British Virgin Islands Olivia Freeman.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Israel Melanie Shiraz.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Tanzania Naisae Yona.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Bulgaria Gaby Guha.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Peru Karla Bacigalupo.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Hungary Kincso Dezsenyi .
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Sri Lanka Lihasha White.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Switzerland Naima Acosta.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss France Eve Gille.
RUNGROJ YONGRIT/EFELa representante de Camboya, Thai Neary Socheata.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Guadeloupe Ophely Mezino.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Armenia Peggy Garabekian.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Costa Rica Mahyla Roth.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Thailand Praveenar Singh.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Guatemala Raschel Alexandra Paz Archila.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Greece Mary Chatzipavlou.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Curacao Camille Thomas.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss Albania Flavia Harizaj.
RUNGROJ YONGRIT/EFEMiss DR Congo Dorcas Dienda Kasinde.
RUNGROJ YONGRIT/EFE Miss Japan Kaori Hashimoto.