Tailandia vibró con el desfile de
Traje Típico de Miss Universe 2025. Durante una ceremonia cargada de cultura, técnica e historia, las representantes plasmaron en sus prendas algunas características y tradiciones de sus territorios.
En esta oportunidad las candidatas demostraron que no solo compiten por su belleza, sino por su talento y creatividad, dejando a flor de piel su orgullo por sus raíces.
Las más de 80 participantes impactaron a los asistentes con la majestuosidad de sus trajes, que narraban la diversidad histórica y artística de cada país.

En esta prueba, los jueces evalúan la autenticidad cultural, calidad técnica – en la que se fijan en el más mínimo detalle, su estructura, materiales y acabados – y la puesta en escena, ya que es importante la manera en que la candidata exhibe el vestido, reflejando seguridad, pasión y equilibrio.
Cada año, las participantes sorprenden con sus ideas que van acompañadas de plumajes, colores, diseños estructurales y hasta mecanismos complejos. La edición 74 no fue la accesión y acá le mostramos los trajes típicos de las aspirantes a Miss Universe 2025.
