Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue secuestrado junto a su mánager por sujetos armados cuando se movilizaban en una vía que conecta a Popayán y Cali.

Leer más: Secuestran al hijo del cantante Giovanni Ayala junto a su mánager en Piendamó, Cauca

De acuerdo con las autoridades, el joven de 23 años circulaba en su vehículo por la vía Panamericana para dirigirse hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, luego de cumplir con unos compromisos artísticos. Sin embargo, fue interceptado por hombres fuertemente armados, exactamente en el municipio de Piendamó, a eso de las 7:00 de la noche, de este martes 18 de noviembre.

No olvide leer: Cristiano Ronaldo acudió a una cena en la Casa Blanca con Donald Trump: “Mi hijo es fan”

Se conoció que Ayala y su mánager fueron abordados por sujetos que se desplazaban en dos vehículos y una motocicleta, quienes los obligaron a descender de su camioneta, para luego llevárselos a zona rural de Cajibío.

Lea también: Fan que abordó a Ariana Grande en Singapur fue condenado a prisión

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer lo sucedido y dar con el paradero de Ayala y su compañero.