El escenario internacional de los reinados vuelve a encender sus luces. Este año, Miss Universo 2025 llega con su edición número 74 bajo el lema ‘The Power of Love’, un mensaje que busca poner en primer plano la empatía, la unión y el compromiso social. La organización insiste en que la nueva reina no será elegida solo por su belleza, sino también por su capacidad de liderar proyectos que inspiren cambios reales en diferentes comunidades del mundo.

Antes de la noche final, el certamen celebró la competencia preliminar el miércoles 19 de noviembre en Tailandia. Allí, las aspirantes desfilaron en traje de baño y en vestido de gala, una evaluación que ayuda al jurado a definir quiénes avanzarán a las semifinales.

El evento se llevó a cabo a las 7:00 p.m. hora local, por lo que en Colombia se transmitió desde las 7:00 a.m. Esta fase es clave porque muestra a las candidatas sin filtros: cómo caminan, cómo se expresan y qué tanta seguridad proyectan.

La fuerza colombiana

Entre las participantes, una de las más destacadas fue Vanessa Pulgarín, Señorita Antioquia y actual Miss Universo Colombia. Con 34 años y estudios en comunicación social, Vanessa se ha preparado durante meses para representar al país, y su presentación en la preliminar la puso inmediatamente en el radar de los expertos.

Uno de los momentos más comentados fue su desfile con un traje dorado inspirado en las civilizaciones precolombinas. Según la Organización Miss Universo, este look buscaba rendir homenaje a la conexión espiritual que los pueblos ancestrales tenían con el oro. El público respondió con aplausos y comentarios que resaltaban la elegancia y la fuerza simbólica de su propuesta.

En traje de baño, Vanessa mostró seguridad y un manejo escénico firme. Más tarde, con un vestido rojo adornado con detalles dorados, se vio tranquila, sonriente y muy controlada.

Estos elementos la han ubicado entre las favoritas junto a candidatas como Miss Malta, Miss Ecuador, Miss Turks & Caicos, Miss Puerto Rico, Miss Tailandia y Miss Costa de Marfil, y la venezolana Stephany Abasali, otra de las más comentadas.

¿Cuándo y dónde ver Miss Universo 2025?

La gala final se transmitirá el viernes 21 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora del Este). En Colombia, podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m.La señal estará disponible en el canal oficial de Miss Universo en YouTube, así como en Telemundo y otras plataformas digitales.

Este año, el certamen reúne candidatas de todos los continentes, con gran participación de Asia y América, lo que refleja la diversidad cultural que caracteriza al concurso.

La ganadora deberá dedicar un año completo a trabajar como embajadora global, apoyando causas como la equidad de género, el empoderamiento femenino y la inclusión. Es una edición que quiere mostrar que la belleza también puede ser una herramienta para transformar.

Aunque Colombia ha brillado en varias ediciones, solo dos colombianas han ganado la corona universal: Luz Marina Zuluaga, en 1958, convirtiéndose en la primera reina colombiana en Miss Universo y Paulina Vega Dieppa, en 2014, la barranquillera que devolvió el título al país después de 56 años.

Ese legado acompaña hoy a Vanessa Pulgarín, quien busca sumar una tercera corona para Colombia. Mientras llega la gala final del 21 de noviembre, las candidatas continúan con actividades, entrevistas y ensayos en Tailandia.