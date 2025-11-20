El museo Grévin de París presentó este jueves su nueva incorporación: la figura de cera de la princesa Diana de Gales, también conocida por Lady Di, primera esposa del actual rey del Reino Unido, Carlos III, vestida con una réplica de su icónico ‘vestido de la venganza’.

Lea Las cuatro mayores polémicas de Miss Universo en Tailandia antes de su final

La estatua reproduce el vestido negro de escote pronunciado que Diana de Gales lució en junio de 1994, tras la confesión pública de infidelidad del príncipe Carlos.

Diseñado por Christina Stambolian, el atuendo fue interpretado como un símbolo de reivindicación personal, feminidad asertiva y resiliencia, según explicó el Museo Grévin.

La figura se ha instalado bajo la cúpula del Museo de la Princesa Diana, junto a otras personalidades como Jean-Paul Gaultier, María Antonieta, Chantal Thomass, Aya Nakamura y Lena Situations.

Aquí Andrés Cepeda reprograma sus conciertos en Barranquilla por el paro en la Universidad del Atlántico

La inauguración coincide con el 30 aniversario de la polémica entrevista que Diana concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995, en la que declaró: “Éramos tres en este matrimonio”, refiriéndose a la relación extramarital del príncipe Carlos con Camila, su actual esposa.

El museo destacó que Diana sigue siendo una figura clave de la cultura popular mundial, admirada por su estilo, humanidad e independencia, y recordó que incluso en vida inspiró a artistas, diseñadores y feministas, así como a generaciones jóvenes.

El proyecto de la figura de cera, que se había iniciado con la aprobación de la oficina de la princesa antes de su fallecimiento en 1997, fue retomado recientemente.

Además Shakiremys colombiana, la nueva tortuga fósil de 13 millones de años descubierta en Huila

En la galería de jefes de Estado del Grévin también se exhiben las figuras del rey Carlos III y de la reina Isabel II, pero no de la reina Camila, manteniendo a Diana en un espacio destacado.