La Banda del 5 une fuerzas con una de las voces más emblemáticas del vallenato, el maestro Iván Villazón, para estrenar su nueva canción “Modo Traga”, una propuesta fresca que fusiona el característico sonido Bandanato con la tradición auténtica del género.

Esta es una canción inédita, escrita por el reconocido compositor Alberto Kammerer, y producida por Juan Pablo Aconcha, quien imprime una sonoridad limpia, moderna y fiel al estilo que La Banda del 5 ha venido consolidando en los últimos años, esta vez junto a uno de los más grandes referentes del género vallenato, Iván Villazón.

El tema narra el amor que persiste tras una ruptura: él no puede olvidarla y ella, aunque lo niegue, también sigue “tragada”. Es una confesión directa de nostalgia, deseo y un amor que no se apaga.

El video oficial fue grabado en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, en un entorno natural que potencia la esencia romántica y parrandera de este tema.

La colaboración con Iván Villazón —una de las figuras más respetadas y queridas del vallenato— subraya la capacidad de La Banda del 5 para seguir expandiendo los límites del género, explorando nuevas fusiones y aportando frescura a la escena musical con este tipo de colaboraciones, así como lo hicieron con Silvestre Dangond, Diego Daza, Rafa Pérez entre otros.

El tema ya está disponible en plataformas digitales y su videoclip puede disfrutarse desde el 20 de noviembre en el canal oficial de La Banda del 5.

