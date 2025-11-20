La espera terminó. Este 20 de noviembre a las 8:00 p.m. se llevará a cabo la gala final de Miss Universo 2025, un evento que reunirá a las mujeres más destacadas del certamen para competir por la corona más codiciada del mundo de la belleza.

Las representantes de decenas de países han dedicado meses a entrenamientos intensivos de pasarela, oratoria, presentación escénica, entrevistas y preparación física.

En medio del furor previo a la competencia, se ha vuelto popular consultar herramientas de Inteligencia Artificial para conocer predicciones sobre posibles ganadoras. Plataformas como ChatGPT han sido usadas por usuarios curiosos que quieren adelantarse al veredicto final.

A partir del seguimiento del concurso y del comportamiento de las candidatas hasta el 20 de noviembre, la IA destacó que hay cinco participantes que, por desempeño, proyección, impacto mediático y desempeño en etapas preliminares, podrían disputar los primeros lugares de la competencia.

Aunque la coronación solo dependerá del jurado, la conversación digital ya tiene a estas aspirantes bajo la mira, generando expectativa y debate entre seguidores del certamen.

La IA da como ganadora del Miss Universe a Ahtisa Manalo de Filipinas

Como ganadora la IA da como ganadora a Ahtisa Manalo de Filipinas. “Ella combina buen perfil, medios que la apoyan como favorita, y ventaja estratégica”, indica.

Ahtisa Manalo, nació el 25 de mayo de 1997 en Candelaria, Quezón, Filipinas. Estudió Contabilidad en la Manuel S. Enverga University Foundation.

En 2018 ganó el título Binibining Pilipinas International, lo que la llevó a competir en Miss International 2018, donde quedó como primera finalista.

Stephany Abasali

Después, como segunda opción pone a Stephany Abasali de Venezuela. Stephany Adriana Abasali Nasser, nació el 26 de julio de 2000 en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.

Estudia Economía en la Florida International University y habla español, inglés y árabe. Su padre es de origen sirio y su madre es de origen libanés.

Instagram jedimakeupartist1 Stephany Abasali, Miss Universe Venezuela

Manika Vishwakarma

Asimismo, de tercer lugar pone a Manika Vishwakarma de India. Tiene 22 años, y nació en Sri Ganganagar, Rajasthan, y radicada en Delhi, estudia Ciencia Política y Economía en la Universidad de Delhi.

Es bailarina clásica y artista plástica, reconocida por instituciones como Lalit Kala Academy y JJ School of Arts. Además, ha representado a la India en iniciativas internacionales y es fundadora de Neuronova, un proyecto dedicado a crear conciencia sobre la neurodivergencia.

Instagram missuniverseindiaorg Manika Vishwakarma, Miss Universe India

Olivia Yacé

Olivia Yacé de Costa de Marfil es la cuarta candidata que se meterá en el Top 5 según la IA. Nació el 8 de enero de 1998 en Abiyán. En 2022, alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Mundo y también obtuvo el título de Miss Mundo África.

Tiene formación en marketing y management. Es embajadora del turismo para su país y también está comprometida socialmente mediante su fundación Olivia Yacé, con proyectos enfocados en educación, salud de la mujer y reducción de desigualdades.

Instagram olivia.yace Olivia Yacé, Miss Universe Costa de Marfil

Inna Moll

Y por último pone a Inna Moll de Chile. María Ignacia Moll Bilbao, de 28 años, es modelo, creadora de contenido e influencer. Durante Miss Universo, presentó un traje típico inspirado en las Torres del Paine, destacando la grandeza del paisaje chileno, pero también expresando un “luto” por una tragedia reciente ocurrida allí.