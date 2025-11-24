Olivia Yace, Miss Costa de Marfil, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que renunció a su título de Miss Universe África y Oceanía – otorgado tras obtener el puesto de tercera princesa en el certamen global– y a cualquier futura vinculación con el comité de Miss Universe.
A través de redes sociales, la exconcursante explicó que tomó la decisión por motivos personales relacionados con sus valores: el respeto, la dignidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades.
“Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por la presente anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo.”, se lee en el comunicado.
“A lo largo de mi viaje como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para alcanzar mi máximo potencial, debo permanecer firmemente anclada en mis valores, principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia.”, añadió.
Además, hizo un llamado a superar los límites y entrar con “confianza en espacios donde creen que no pertenecen”, así como “abrazar con orgullo su identidad”.
Asimismo, aseguró que alejarse de un papel “disminuido de Miss Universo África y Oceanía” le permitirá dedicarme a defender sus valores.
“Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: continúen entrando en espacios donde no se les espera. Nunca dejen que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas.”, expresó.