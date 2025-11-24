Cuatro días después que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, se quedara con la corona del certamen, se conocen nuevas versiones que se suman a la controversia por la supuesta manipulación en el resultado final de concurso de belleza.

Leer más: Dueño de Miss Universo niega fraude en elección y anuncia acciones legales contra medios

Ahora las acusaciones de fraude provienen de Leonora Lysglimt Rodland, Miss Noruega, quien aseguró a través de redes sociales que la organización habría decidido el top 10 “como 15 días antes” de la ceremonia de coronación, efectuada el pasado jueves 20 de noviembre.

Agencia EFE Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visibiliza sus condiciones de TDAH y dislexia

De acuerdo con la reina noruega, la información sobre las escogidas circuló en el medio, lo que generó desconfianza entre las aspirantes.

“Competir no tenía sentido si las decisiones ya estaban tomadas”, dijo en medio de un live de Instagram.

No olvide leer: Miss Universo Jamaica en UCI tras grave caída en la preliminar del Miss Universo 2025: “No está tan bien como esperábamos”

Miss Noruega Leonora Lysglimt-Rødland, de 19 años, subio un video a su cuenta de Instagram para revelar que las concursantes sabian que ya estaba decido el top 10 quince dias antes y quien iba a ganar, eso las desmoralizo '¿para que competimos?'

***Sigue visitiendote de salmon pic.twitter.com/e6dQfLjPn9 — Maz Digital Diario (@DiarioMaz80565) November 24, 2025

Exjurado de Miss Universo afirmó que la victoria de Miss México estaba “arreglada”

Omar Harfouch difundió fuertes señalamientos contra la organización del certamen. El empresario, que renunció a ser jurado de la competencia, compartió en redes sociales una serie de mensajes en los que aseguraba que el triunfo de Bosch no sería resultado de la competencia, sino de presuntos intereses externos vinculados a figuras de alto nivel dentro del concurso.

Según su versión, un supuesto vínculo comercial entre Raúl Rocha, propietario de Miss Universe, y el padre de la mexicana influiría en el resultado final.

Lea acá: “Fue un sueño que viví con el alma”: Vanessa Pulgarín tras no clasificar al top cinco en el Miss Universe 2025

“Miss México es una falsa ganadora. Declaré ayer en exclusiva en HBO que ella ganaría porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, afirmó.

Harfouch añadió que una semana antes de la final, durante un encuentro en Dubái, habría sido presionado por Rocha y por su hijo para apoyar a la mexicana dentro de su rol como figura influyente en el certamen: “Necesitan que gane porque será bueno para nuestro negocio”, aseguró que le dijeron.

Lea también: Petróleos Mexicanos niega relación con dueños de Miss Universo y triunfo de Fátima Bosch

Sin embargo, el empresario anunció que todas sus supuestas pruebas serán expuestas en un documental que, según dijo, se estrenará en mayo de 2026 en HBO. Allí, promete revelar conversaciones, documentos y material audiovisual que, asegura, sustentan sus señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del concurso de belleza.