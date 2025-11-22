La edición 2025 de Miss Universo, que coronó a la mexicana Fátima Bosch como nueva reina universal, quedó marcada por un episodio que ha causado conmoción internacional.

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, continúa en estado delicado después de sufrir un fuerte accidente durante la competencia preliminar, un día antes de la gala final.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 19 de noviembre, cuando la concursante realizaba su presentación en la pasarela de traje de noche. Según testigos, Henry avanzaba con seguridad bajo las luces del Impact Arena de Bangkok cuando, por un mal paso, perdió el límite del escenario y cayó desde una altura considerable.

Redes sociales Miss Jamaica sufrió una grave caída en la Preliminar de Miss Universe

La caída dejó al público en shock y la modelo no logró incorporarse y el lugar quedó en silencio mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Redes sociales Miss Jamaica fue retirada del escenario en camilla

El equipo médico del evento ingresó de inmediato y la participante fue inmovilizada y trasladada al Hospital Paolo Rangsit. Directivos presentes en primera fila, incluidos Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil, corrieron a auxiliarla al ver la gravedad del accidente.

Un día después, la Organización de Miss Universo Jamaica publicó un comunicado que descartó versiones optimistas que circulaban en redes sociales. La hermana de la modelo, Phylicia Henry-Samuels, informó que Gabrielle permanece en condiciones más críticas de lo esperado.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones”, escribió.

Los médicos determinaron que deberá estar al menos siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se mantiene bajo observación constante.

La organización jamaicana pidió a la ciudadanía y a los seguidores del concurso evitar especulaciones y continuar enviando mensajes de apoyo, señalando que la prioridad absoluta es la recuperación de la joven de 28 años.

“Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúe la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia navega por este período difícil”, detallaron.