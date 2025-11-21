Con la llegada de diciembre todos se quieren ver lindos y despampanantes para las fotos de Instagram.

Algunos ya tienen claro qué desean colocarse en estas fechas decembrina, pero otros no. Por eso, le traemos una serie de consejos para que pueda identificar su estilo en las tendencias de esta Navidad 2025.

Las pasarelas del último Fashion Week dejaron claro que esta temporada navideña será una de las más atrevidas y versátiles, con tendencias que combinan comodidad, elegancia y un toque de riesgo.

Freepik El dorado regresa como protagonista de la temporada, pero se usa en una versión más delicada y cálida, ideal para quienes quieren iluminar sin exagerar.

El otoño–invierno 2025 trae de regreso a los grandes clásicos del armario. Diseñadores como Corpeni y Balenciaga apostaron por siluetas atemporales en sus colecciones presentadas en París como cuellos de tortuga, maxi vestidos, trajes sastre y cuero negro consolidan el retorno de los básicos que nunca fallan.

Estas prendas se posicionan como una inversión segura para el cierre de año, pues permiten crear looks pulidos sin necesidad de gastar de más. La clave está en combinarlos con estructuras modernas y accesorios que den un toque personal.

Instagram fashionweek Cuellos de tortuga de moda en la temporada navideña

Los accesorios también toman protagonismo como cinturones anchos, joyería llamativa y mezclas de texturas permiten transformar un look minimalista en uno de impacto inmediato.

Lejos de la idea de que la Navidad debe vivirse en tonos neutros y oscuros, las pasarelas demostraron que los colores vibrantes están más vigentes que nunca. Pierre Cardin presentó capas rosas y maxi vestidos lilas durante la Semana de la Moda 2025, abriendo paso a una paleta más osada para la temporada festiva.

Instagram fashionweek Transparencias están en tendencias.

Así que sí, el pop de color se vale, y se celebra, en Navidad. Rosa, lila, rojo intenso y azul eléctrico son los tonos perfectos para destacar sin perder sofisticación.

Si lo que busca es protagonismo, las texturas serán tus mejores aliadas. Seda, plumas, transparencias y peluche se convierten en los elementos estrella para elevar cualquier outfit navideño. Son materiales que aportan movimiento, brillo y personalidad, ideales para quienes no temen experimentar con su estilo.

Los expertos coinciden en que este fin de año invita a mezclar prendas clásicas con toques modernos, recuperar piezas coloridas de inicios del 2025 y jugar con combinaciones poco convencionales.