En una fila extensa en un supermercado, una madre estaba con su hijo pequeño, quien comenzaba a impacientarse. En lugar de regañarlo, se agachó a su altura, lo miró a los ojos y le habló con calma. No le levantó la voz, no perdió el control, sólo estuvo presente y, el niño, terminó tranquilizándose. Fue un momento breve, invisible para la mayoría, pero ahí había sucedido algo poderoso: no era autoridad lo que había implementado, había ejercido un liderazgo sobre su hijo.

Con el tiempo, se ha llegado a la conclusión que en el liderazgo no se trata de imponer dirección, sino de crear condiciones, es decir, liderar no es estar a cargo, es cuidar de aquellos a tu cargo. El llamado “liderazgo amable” no es debilidad ni exceso de empatía; es una forma más exigente de liderar, que implica estar presente, observar, escuchar y actuar con intención. Es un liderazgo que reconoce que antes que empleados, hay personas; y eso, lo cambia todo, la confianza crece, la comunicación fluye y el compromiso se convierte en una decisión.

También es clave la retroalimentación, no como crítica, sino como herramienta de crecimiento. Las personas no necesitan líderes perfectos, necesitan líderes que los ayuden a mejorar sin hacerlos sentir menos que otros. Y luego aparece algo obvio, pero que rara vez se practica: preguntar “cómo estás” y escuchar atentamente la respuesta. No como protocolo sino como un interés genuino, lo cual puede constituirse en el punto de quiebre para contar con personas comprometidas.

El liderazgo amable también se demuestra en los momentos difíciles. Es fácil estar presente cuando todo va bien; lo verdaderamente retador es sostener, acompañar y cuidar cuando la presión aumenta. Ahí es donde el liderazgo deja de ser discurso y se convierte en acción. Celebrar los crecimientos, no sólo los resultados, porque son los crecimientos los que los hacen sostenibles. Este tipo de liderazgo también se construye en lo cotidiano, en los pequeños gestos: un reconocimiento oportuno, una palabra de apoyo, una mano extendida cuando alguien la necesita; no son grandes discursos, son acciones consistentes.

Finalmente, liderar también implica defender a otros y generar un entorno seguro donde las personas puedan ser realmente más humanas. Donde equivocarse no sea castigado, sino entendido como parte de un proceso. Porque en últimas, el liderazgo no comienza en una oficina ni en un cargo. Empieza en cómo elegimos tratar a los demás, inclusive en los momentos más simples. Y es ahí donde realmente comienza a notarse la diferencia, porque no se trata de poder sino de generar confianza.

@henrydelae