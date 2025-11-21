La cuarta temporada de The Witcher lleva semanas disponible en Netflix y, aunque el regreso de la serie era uno de los estrenos más esperados del año, la respuesta del público y la crítica ha sido especialmente negativa.

La Banda del 5 y el maestro Iván Villazón sorprenden con el tema ‘Modo traga’

Esta es la ganadora del Miss Universe 2025, según la IA

Alejandro Sanz prepara un musical y estrena disco “con la ilusión recuperada”

Aun así, la historia no quedará inconclusa pues la producción ya tiene lista su quinta y última entrega, en la que nuevamente estará Liam Hemsworth interpretando a Geralt de Rivia.

Y justo ahora, el actor australiano decidió hablar abiertamente sobre por qué aceptó asumir un papel que prácticamente nació rodeado de polémica tras la salida de Henry Cavill.

Netflix Netflix lanzó The Witcher 4 con Liam Hemsworth

Durante una entrevista con Radio Times, Hemsworth reconoció que asumir el rol no fue sencillo y que era consciente de la resistencia del público desde el primer momento. Sin embargo, explicó que su vínculo personal con la historia fue lo que lo llevó a decir que sí.

“Si no fuera fan, no habría aceptado el papel. Tomé la decisión porque me importa el personaje y porque creí que podía hacerle justicia. Sentí que podía aportar algo interesante a esta etapa de la historia”, dijo.

Netflix Cuarta temporada de The Witcher

Su respuesta directa ha generado reacciones entre los seguidores de la franquicia, pues muchos lo criticaron antes de verlo en pantalla, mientras otros han destacado su compromiso con el universo creado por Andrzej Sapkowski.

La cuarta entrega de The Witcher se convirtió en la peor calificada de toda la saga. En Rotten Tomatoes apenas alcanzó un 58% de reseñas positivas, una cifra muy por debajo del resto de temporadas.

Aunque algunos críticos han elogiado la interpretación de Hemsworth, otros han sido contundentes al afirmar que la transición entre actores afectó el tono del personaje y la coherencia narrativa del show.

The Witcher con Henry Cavill

Asimismo, Hemsworth aseguró que lo que más lo motivó fue el punto de quiebre en el que se encuentra Geralt dentro de esta etapa de la historia.

“La parte que más me entusiasmó es dónde está emocionalmente Geralt en este momento: un estado de duda, confusión y preocupación que casi nunca hemos visto en él”, aclaró.

The Continent has shifted, and Ciri's at the centre of it. The Witcher Season 4 drops on 30th October. pic.twitter.com/mEIeSg9CZg — The Witcher (@witchernetflix) October 7, 2025

El actor considera que este arco dramático representa una de las versiones más vulnerables y humanas del brujo, y que interpretar esa evolución fue clave para aceptar el reto.