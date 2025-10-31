La esperada cuarta temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix, con el debut oficial de Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia, en reemplazo de Henry Cavill.

Desde su estreno, las redes sociales se llenaron de comentarios y comparaciones sobre quién interpretó mejor al icónico cazador de monstruos.

Durante las tres primeras temporadas, Cavill fue el rostro del protagonista, consolidando su papel en la serie basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. Sin embargo, tras su salida en 2022, Hemsworth asumió el reto de continuar la historia en una nueva etapa que muchos seguidores observan con lupa.

La cuarta temporada, compuesta por ocho episodios, continúa los acontecimientos que definieron el destino del Continente. Según la sinopsis oficial, “Geralt, Yennefer y Ciri quedan separados por una guerra brutal y numerosos enemigos, pero nuevos aliados podrían ayudarlos a reunirse”.

Las reacciones de los fanáticos no tardaron en llegar. Algunos expresaron su decepción: “Henry siempre será mi Geralt. No sé qué es esta aberración”. Otros, en cambio, defendieron al nuevo protagonista: “Hemsworth está haciendo justicia al personaje. El problema no es el actor, sino el guion”.

Netflix Cuarta temporada de The Witcher

Aunque los seguidores no llegan a un acuerdo The Witcher 4 se posiciona como una de las producciones más comentadas del momento.