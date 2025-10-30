Con el objetivo de fortalecer la formación de nuevos profesionales en el sector energético, la empresa Positive Energy SAS, creada por egresados de la Universidad del Norte, anunció el lanzamiento de una beca completa dirigida a aspirantes al programa de Ingeniería Eléctrica.

La iniciativa busca impulsar el desarrollo sostenible y fomentar la innovación en el campo de la energía solar y las soluciones limpias. Además de cubrir el valor total de la matrícula, el programa ofrecerá al beneficiario la posibilidad de realizar prácticas o proyectos en la compañía.

Los creadores de esta alianza son William Amin, Hernán Marchena y Cristian Morales, egresados de Uninorte y hoy directivos de Positive Energy SAS. Morales, representante legal de la empresa, señaló: “Queremos que más jóvenes transformen su vida a través del conocimiento y contribuyan al desarrollo del sector energético colombiano”.

Por su parte, Amin, ingeniero eléctrico y antiguo becario de Uninorte, destacó: “Esta beca es una manera de devolver la oportunidad que me brindó la universidad al formarme como profesional. También es un reconocimiento al papel que Uninorte tuvo en nuestra formación y un impulso para que nuevas generaciones continúen innovando”.

El arquitecto Hernán Marchena, socio de la empresa, subrayó la importancia de integrar distintas disciplinas en favor del desarrollo sostenible: “Lo que se pretende es unir las carreras de ingeniería y arquitectura para promover proyectos donde la eficiencia energética y el diseño responsable sean pilares del progreso urbano”.

Con este programa, Positive Energy SAS reafirma su compromiso con la educación y la innovación sostenible, y prevé extender la beca a otras áreas relacionadas con la energía y la arquitectura en futuras ediciones.

Convocatoria abierta

La convocatoria estará disponible hasta el 15 de noviembre de 2025 a través del portal de becas de la Universidad del Norte.

Los postulantes serán evaluados por el Comité de Becas, que seleccionará los tres mejores perfiles según su desempeño académico, resultados en las pruebas Saber 11, orientación vocacional y compromiso social.