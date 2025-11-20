Este jueves 20 de noviembre se hizo tendencia el cantante Pirlo por la reciente canción que le grabó a Blessd, llamada El ficticio (RIP Blessd).

El vallecaucano publicó esta tiradera de más de seis minutos que volvió a encender una rivalidad que surgió hace casi dos años, cuando ambos artistas rompieron su relación profesional.

La reciente tensión comenzó días antes del estreno de la canción, cuando Blessd anunció que retiraría de las plataformas temas como Ziploc y otras colaboraciones grabadas junto a Pirlo.

Instagram Pirlo 420 asegura que Feid habría golpeado a Blessd y causa una polémica en redes

Según explicó el paisa, dejó de sentirse identificado con aquellas producciones y señaló que las diferencias entre ambos nunca se resolvieron.

Esa decisión generó reacciones inmediatas entre los seguidores de los dos músicos y abrió la puerta para que Pirlo respondiera con un tema donde recuperó episodios del pasado y expuso nuevas afirmaciones.

En El ficticio (RIP Blessd), Pirlo asegura que participó en la composición de varias canciones que, tras su ruptura profesional, habrían sido borradas sin que él recibiera los pagos correspondientes.

El intérprete también menciona situaciones que, según su versión, ocurrieron dentro del círculo cercano de Blessd. Una de las más comentadas es una supuesta escena en la final de la Copa América 2024, donde afirma que Feid habría abofeteado al paisa. Este episodio no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados.

Kris R y Westcol también aparecen en la canción

La tiradera no apunta únicamente a Blessd. Pirlo también lanza versos hacia Kris R y Westcol, figuras con las que anteriormente tuvo cercanía pero que luego, según él, se distanciaron por conflictos internos. El tema hace referencia a momentos que, de acuerdo con su testimonio, marcaron una ruptura definitiva entre ellos.

La letra de El ficticio (RIP Blessd)

Tras la difusión de la tiradera, comenzó a circular en redes una supuesta contestación de Blessd. Sin embargo, el material no ha sido publicado en sus plataformas oficiales ni ha sido referenciado por su equipo de trabajo.