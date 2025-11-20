El artista urbano de origen puertorriqueño y dominicano De La Ghetto presenta este jueves su nuevo EP (miniálbum), ‘Starlight’, en el cual afirma demostrar su “esencia” como intérprete y como “parte de la élite del reguetón”, tras sus veinte años de carrera.

“De La Ghetto es parte de la constelación del reguetón y eso es lo que estoy demostrando con ‘Starlight’”, afirmó Rafael Castillo, nombre de pila de De La Ghetto, en video-entrevista con EFE y con motivo del estreno de su proyecto musical.

Con ‘Starlight’ concluye una trilogía de EPs lanzados este año. Los otros son ‘Daylight’ y ‘Moonlight’.

‘Daylight’, que combina reguetón, afrobeats, EDM y reggae, cuenta con las colaboraciones del colombiano Blessd y del español JC Reyes; mientras que en ‘Moonlight’, que incluye temas de géneros como afro beat, house y merengue, participan el puertorriqueño Mora y el panameño Sech.

Se adapta a cualquier estilo

Según admitió De La Ghetto, ‘Starlight’ es el favorito de sus tres trabajos musicales de 2025, porque contiene su “esencia” como artista o como, según describió, sus “potencias” o ritmos musicales: el reguetón romántico, el reguetón pesao, el r&b y el trap.

“La gente sabe que yo me adapto a cualquier estilo”, aseguró el cantante, quien recientemente tuvo presentaciones musicales en Canadá, Panamá y Colombia.

El título de ‘Starlight’ obedece a que De La Ghetto defiende su puesto entre las superestrellas del género urbano, en el cual apareció en 2005, en un dúo junto con Arcángel, en el que “se creó una química brutal, de la que hoy aún se habla”, afirmó.

Ese mismo año de debut, ambos intérpretes participaron en los discos ‘Sangre Nueva’, en cuyos temas colaboraron artistas ya establecidos como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Héctor El Father, Zion y Lennox, entre otros.

Dos décadas dándole “duro” a la música

“‘Sangre Nueva’ nos dio el ‘approval’ (la aprobación) de Zion, Héctor, de todo el mundo”, recordó De La Ghetto sobre el tema ‘Ven pégate’ junto a Arcángel, que los impulsó al estrellato con conciertos tanto en Puerto Rico como en otros países.

“Son veinte años y no le hemos bajao y siempre hemos estado ahí dándole, consistente. Como le dimos duro a la música, estamos entre las élites, plasmados como en las constelaciones, que nunca se van”, añadió.

El éxito que menciona tiene mucho que ver con sus trabajos junto a Arcángel, con quien ha grabado algunos de los temas más conocidos del movimiento como ‘Traficando a mi manera’, ‘Sensación del bloque’, ‘Mi fanática’, ‘Sorpresa’ y los ‘remixes’ ‘Siente el boom’ y ‘Somos de calle’.

“Yo sabía que íbamos a llegar lejos”, afirmó el intérprete, quien cuenta en su repertorio con los discos ‘Masacre Musical’, ‘Los Chulitos’, ‘Mi Movimiento’, ‘Geezy Boy The Album’ y ‘GZ’.

Unido de nuevo a Arcángel en el tema ‘Comernos’

De La Ghetto y Arcángel continuaron como dúo hasta 2007 y pese a su separación, han mantenido una buena relación para seguir creando éxitos.

En esta oportunidad, Arcángel participa en ‘Starlight’ en el tema ‘Comernos’, en el que se escucha “la esencia” de ambos de cuando empezaron, “pero actualizada”.

“Cuando uno hace una canción con alguien que conoces unos veinte años, es difícil revivir esa magia de nuevo, porque ha pasado con otros dúos, que han sacado música y no suenan igual a como sonaban antes”, indicó.

Con esta nueva colaboración entre De La Ghetto y Arcángel, se espera que el próximo año o en 2027 lancen un disco o hagan una gira juntos, tal y como piden sus seguidores.

