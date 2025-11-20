Falta menos para el comienzo de las fiestas decembrina, y desde ya las familias se organizan para las compras navideñas.

La decoración de la casa, el arbolito, la ropa de estreno y los regalos, son las preocupaciones para estas fechas.

Sin embargo, algunas personas se enfocan mucho en el vestuario en tendencia en estos momentos. Lucir bien y a la moda no es negociable y por eso ingresan a aplicaciones como Pinterest o TikTok para conocer lo que puede usar para diciembre 2025.

Y por supuesto no menos importante, el maquillaje para el caso de las mujeres. Ahora, en el Black Friday buscan actualizar su estuche con colores que estén en tendencia en sombras y colores de labial.

Los profesionales del maquillaje coinciden en una tendencia clara y es que la piel luminosa y natural será el centro de los looks decembrinos.

Tendencias de colores de sombra y labiales para Navidad 2025

Las bases ligeras, texturas satinadas y efectos glowy reemplazan los acabados pesados, buscando un rostro fresco y lleno de luz.

Para acompañar este estilo, se imponen sombras cálidas, como tonos dorados, vino y tierra, junto con labios que pueden ir desde un rosa suave hasta un rojo profundo, dependiendo del gusto y la ocasión.

La piel tiene que estar luminosa, los ojos brillos dorados y cobrizos; los labios, rojos vibrantes o rosas intensos.

“Este diciembre el dorado se usa para potenciar la luz natural, no para saturar el maquillaje”, indicó la maquilladora Sofía Acero.

Mientras que, las uñas adoptan el efecto glaseado, una técnica perlada y elegante que crea un acabado suave, brillante y muy navideño.

Para quienes buscan un estilo más atrevido y llamativo, la tendencia berry trae tonalidades cereza, vino y burdeos.

Para lograr un look impecable durante todas las celebraciones decembrinas, los expertos sugieren hacer una buena preparación de piel.

Tienen que hidratar la piel antes de maquillar, optar por fórmulas ligeras y sellar con poco polvo. También combinar tonos metálicos con sombras cálidas para profundidad.

Y en las uñas usar base protectora, dos capas de esmalte y un top coat de brillo.

El rojo sigue mandando en esta época para las tendencias de moda, sin embargo, lo importante es que usted se sienta cómoda con lo que usará en las fiestas y durante el año 2026.