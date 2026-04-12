Un sábado para el olvido. El 11 de abril de 2026 quedará en la historia como uno de los días oscuros para el folclor del Caribe. Tras la muerte de Pedro ‘Ramayá’ Beltrán y de Gregorio ‘Goyo’ Almeida, la música de la región sufrió otro duro golpe con el fallecimiento de la bullerenguera Carmen Pimentel.

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La maestra falleció hacia las 10 de la noche del 11 de abril en el corregimiento de Evitar, Mahates, Bolívar. Tenía 96 años.

Dueña de una memoria prodigiosa, era la cantadora más longeva de Evitar. Desde niña aprendió el bullerengue de ancestras como Juana García Blanquicet y Dominga Julio mientras acompañaba a su padre José del Carmen Pimentel, el tamborero mayor del pueblo.

Su canto la vincula espiritualemente al tambor como lo explica en su testimonio del disco ‘#Anónimasyresilientes’.

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A sus 96 años, Carmen se valía por sí misma pese a ser invidente. Su voz y recuerdo perdurará con el colectivo Anónimas y Resilientes.

“Grabamos en varias sesiones de realidad virtual que aún estamos por publicar. Se le puede escuchar a dúo con Juana Rosado en plataformas”, explicó Chaco, productor del grupo.

Entre sus canciones se encuentran ‘El que la debe’, ‘Me voy pa’ Mahates’, ‘Pio pio Gavilán’, ‘Chispa Candela’.

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