Un sábado de luto para el folclor. El Caribe sigue perdiendo a sus grandes baluartes. Luego de conocerse la muerte de Pedro ‘Ramayá’ Beltrán también se supo el fallecimiento del maestro Gregorio ‘Goyo’ Almeida, último de los legendarios Gaiteros de San Jacinto.

Lea “Su legado seguirá sonando en cada flauta”: Así despiden a Pedro ‘Ramayá’

A través de una nota publicada en redes sociales, la Corporación Folclórica y Artesanal de San Jacinto, organizadora del Festival Autóctono de Gaitas de San Jacinto, explicó que hoy Soplaviento lo llora, San Jacinto lo recuerda, y sus canciones lo inmortalizaron. Su guacho seguirá sonando, fue raíz y vuelo, memoria y esperanza.

“El Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto homenajeó en vida el legado del Maestro Gregorio “El Goyo” Almeida, un músico legendario de Soplaviento, Bolívar. Desde las raíces en el canto de negros hasta los escenarios de gaita, su música capturó la esencia de la tradición ancestral”, sostuvieron.

Añadieron que junto a su compañero Catalino Parra, dejó una marca imborrable en la música autóctona como miembro de los legendarios Gaiteros de San Jacinto. Su canción “Donde canta la paloma” inmortalizó su obra y seguirá resonando como testimonio de su grandeza.

Aquí ¿Por qué le decían ‘Ramayá’ a Pedro Beltrán?

“A Goyo le debemos un legado inmenso: la certeza de que la gaita es más que música, es identidad, resistencia y vida compartida. Desde CORFOARTE y el Festival Nacional Autóctono de Gaitas, extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad gaitera. Elevamos un homenaje eterno a su vida y obra, con gratitud y respeto. Maestro Goyo, tu guacho seguirá sonando en el corazón de Soplaviento, de San Jacinto y de Colombia entera”.

Por otro lado, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar precisó que “su vida fue un canto a la tradición, a la identidad y a las raíces del Caribe colombiano. Con cada gaita y cada tambor, mantuvo viva una herencia cultural que hoy es orgullo de Bolívar y de toda Colombia. Su música, su memoria y su legado seguirán resonando en cada nota, en cada generación y en cada territorio donde habita la tradición”.

Además Carnaval de Barranquilla despide al maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, rey Momo en 2002