Todos lo lloran. Desde que se diera a conocer la muerte del maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán en la mañana de este sábado, el mundo del folclor no ha dejado de lamentar esta sensible noticia.

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Así pues, autoridades y festivales folclóricos han enviado mensajes de condolencias tras conocerse el fallecimiento del nacido en el corregimiento de Patico en el municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar.

En ese sentido, la Fundación José Barros Palomino lamentó el fallecimiento del maestro Pedro Ramayá Beltrán.

“A través de su música, hizo un aporte invaluable al fortalecimiento, la circulación y el posicionamiento de la música tradicional en el territorio colombiano y fuera de él. Su legado, nos entregó grandes éxitos que nos identifican como colombianos ante el mundo entero. Hoy enviamos un abrazo a su familia y les acompañamos en este momento”, indicaron.

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De igual forma, el Sirenato de la Cumbia también destacó que el músico por muchos años, desde los inicios del Sirenato, los acompañó con sus melodías, entonando y dando vida a cada una de las participantes.

“Su música fue guía, fue identidad y fue alma en cada escenario. Hoy despedimos a un grande, pero su legado seguirá sonando en cada flauta, en cada tambor y en el corazón de nuestra tradición”.

También la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta precisó que el sonar de la flauta de millo de ‘Ramayá’ es, y será eternamente, raíz, memoria y orgullo del Caribe colombiano.

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“El maestro Pedro Beltrán, quien en 2017 llenó con sus notas el escenario de La Noche del Río, hizo presencia este año en la exposición conmemorativa donde lo homenajeamos con esta fotografía capturada por David Britton e incluida entre los Rostros Eternos. Eterna será su música, Maestro Ramayá. Eterna su huella en la memoria festiva de quienes hemos bailado y sentido su legado”.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, sostuvo que hoy se despide con profundo dolor a un grande de nuestra cultura.

“Su flauta e’ millo no solo llevó el alma del Caribe a cada rincón, sino que se convirtió en símbolo de las raíces que nos unen como región. Se va un maestro, pero su música queda para siempre, resonando en el corazón del Atlántico. A su familia y amigos, les envío un abrazo solidario. Hoy el Atlántico está de luto. ¡Adiós, maestro Ramayá!”.

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Hoy despedimos con profundo dolor a un grande de nuestra cultura: el maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán. 🪈🕊️



Su flauta e’ millo no solo llevó el alma del Caribe a cada rincón, sino que se convirtió en símbolo de las raíces que nos unen como región.



Se va un maestro, pero su música… pic.twitter.com/tcJAveXqLf — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) April 11, 2026

A su turno, Diana Acosta, periodista, gestora cultural y gerente del MAMB, indicó que “Pedro ‘Ramayá’ Beltrán fue rey Momo, músico, gestor y artista, que con su flauta de millo nos regaló sus mejores interpretaciones y nos hizo sentir orgullosos de lo que somos”.

Y añadió: “Tuve el privilegio de aprender de él sobre el Carnaval y años más tarde, reconocerlo como maestro y tesoro vivo. ‘Ramayá’ no solamente nos dejó su música, ahora sus hijos y nietos mantendrán vivo su legado. Por siempre vivo, por siempre rey”.