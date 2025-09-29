En la noche de este 28 de septiembre se escogió a la nueva Miss Universe Colombia que representará al país en el certamen internacional que este año se celebrará en Tailandia. La ganadora fue Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalve.

El ramillete lo completó Risaralda, como la cuarta finalista; Magdalena, como tercera finalista; Cauca, como segunda finalista; Santander como virreina, y Antioquia como Miss Universe Colombia 2025.

Pulgarín Monsalve, de 33 años, se define como una mujer que ha “convertido cada obstáculo en una oportunidad para crecer y brillar desde la autenticidad”, lo que le valió llevarse la corona la noche de este domingo derrotando a sus 27 compañeras.

Tras un largo proceso de competencias en un nuevo formato tipo reality, este domingo las 28 candidatas, representantes de la mayoría de departamentos del país, pusieron todo de sí en el escenario para coronarse como la mujer más bella de Colombia.

A diferencia de versiones anteriores, en esta ocasión los jueces fueron responsables de escoger a 10 finalistas, mientras que el público pudo seleccionar a seis favoritas.

El certamen de belleza comenzó con una pasarela de las 28 aspirantes que estuvieron acompañadas del cantante Altafulla que cantó sus éxitos musicales más importantes. Luego la agrupación Ácido Pantera fue la encargada de llenar de energía y ritmo el escenario durante el desfile en traje de baño.

Las 16 finalistas

Tras el desfile en traje de gala se anunciaron las 16 finalistas: 6 escogidas por votos del público, otras 5 fueron las de mejores puntajes en las diferentes pruebas que enfrentaron en el reality. Las otras 5 fueron elegidas por el jurado.

Antioquia – Vanessa Pulgarín Monsalve Atlántico – Nayla Piña Vélez Bogotá D.C. – Mariana Morales Ospina Bolívar – María Clara Cortés Correa Boyacá – Ingrid Mabell Sánchez Carvajal Casanare – Jisbeth Dayana Ángulo Vega Cauca – Marlyn Dinas Carabalí Huila – Adriana Lucía Risco López Magdalena – Sofía Fernanda Donado Rojas Nariño – Cavylla Valencia Cuero Putumayo – Brenda Brigitte Bedoya Bedoya Quindío – Wendy Michel González Guerra Risaralda – Ángela Viviana Arcila Agudelo Santander – Gloria Teresa Mutis Rincón Sucre – Ariana Paola Pérez Alfaro Valle del Cauca – Eliana Duque Salazar

Las 5 finalistas

Una vez escogidas, las 16 aspirantes volvieron a lucir sus cuerpos en traje de baño para ser nuevamente evaluadas tanto por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, encargados de elegir 4, como por los televidentes quienes le pusieron nombre a una quinta finalista.

Antioquia – Vanessa Pulgarín Monsalve Cauca – Marlyn Dinas Carabalí Magdalena – Sofía Fernanda Donado Rojas Risaralda – Ángela Viviana Arcila Agudelo Santander – Gloria Teresa Mutis Rincón

Tras esto, lo que siguió fue una nueva pasarela en traje de gala por parte de las cinco finalistas que se movieron cadenciosas a ritmo de la nota musical de Duplat, para luego pasar a la ronda más esperada: las preguntas del jurado.

Una por una pasó y contestó de la manera más sincera, abierta y espontánea los interrogantes de los tres jueces. Les preguntaron sobre qué modificarían del sistema educativo, el mensaje para las nuevas generaciones sobre la belleza, porqué son importantes este tipo de certámenes, las diferencias entre una mujer influyente y viral, y qué opinaban sobre que la belleza se mida en likes.