El Salón Jumbo del Country Club es testigo una vez más de la fe y la devoción de los hijos del Atlántico, en el escenario de la 22ª edición de Catedratón 2025, un evento que desde las 10:00 a.m., reúne a cientos de atlanticenses y padres invitados de Ibagué.

Lea Shakira, Camilo y Cardi B unen voces en Nueva York por África y el Amazonas

Con el lema ‘Florece la esperanza’, esta celebración busca resaltar la transformación de un Atlántico más creyente en la palabra de Dios y busca la bondad de todos los que asistieron a las dos jornadas.

Este año, la iniciativa se enfocó especialmente en apoyar a las parroquias con escasos recursos, a personas en condición de calle y a familias en situación de vulnerabilidad. Así lo explicó el Arzobispo de Barranquilla, Pablo Emiro Salas a EL HERALDO.

“Lo que esperamos justamente es una comunidad festiva, una comunidad solidaria, una comunidad que vive la fraternidad, que se goza ser una iglesia en comunión, participación y misión. Eso es básicamente lo que esperamos. Y fuera de ello, que también participa y se hace solidaria todas las necesidades de las parroquias más necesitadas, unos aportan más, otros aportan menos, pero todos aportan”, anotó.

Aquí La cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco se casan en California

Según monseñor, el mensaje es que un cristiano nunca está solo, siempre está acompañado. Y que la iglesia se vive en comunidad, en la fe de los hermanos.

Jesús Rueda/El Heraldo

Así comenzó la celebración

Desde primeras horas de la mañana, el ambiente se llenó de esperanza y camaradería, con fieles de todas las edades entregando donaciones. La esencia Catedratón radica en la generosidad de la comunidad atlanticense, que una vez más demostró su compromiso con los que más lo necesitan.

Pero el evento no solo se destaca por las actividades de recolección de donaciones, sino que también cada año ofrece un espectáculo cultural. Varias agrupaciones de música y danza hicieron una presentación al público, creando un ambiente alegre y celestial, que fortalece los lazos comunitarios y motiva a más personas a participar.

Además Diego Vásquez recibe una nominación al Emmy Internacional por su papel en ‘Cien años de soledad’

Algunos de los grupos participantes fueron la comparsa de fantasía Rumbón Normalista, su grupo de niñas se presentó con el hermoso vestuario con el que hicieron parte del Carnaval de Barranquilla 2025. Por otro lado, Ministerio musical Yobel, cantó hermosas adoraciones y el público saltó de sus sillas para bailar y gozar de la jornada y de la música.

Pequeños donadores

La gastronomía no podía faltar, en la Catedratón, en el espacio se podía encontrar todo tipo de comida, arroces, asados, paella, helados y postres. Claudia De Mier Mancini, Directora de Serafines de Ágape, explicó que productos venden y para qué utilizan las ganancias.

“Serafines de Ágape, es un grupo de jóvenes de 12 a 15 años de la parroquia Sagrada Eucaristía, que es donde nos congregamos. Este grupo realiza dos retiros espirituales de fin de semana, dos veces al año. Y todos los martes, durante dos horas, nos reunimos para poder seguir creciendo la fe en ellos. Adicional a esto, nosotros realizamos misiones y servicios, como este que hacemos hoy aquí en Catedratón. Los jóvenes vienen y ellos ya tradicionalmente durante los últimos cinco años venden paletas por grupos”, explicó.

También Barranquilla celebra octubre como el mes de la moda en Latinoamérica

Los pequeños realizan donaciones personales, puesto que venden productos en la parte de afuera de la iglesia durante los domingos de misa, adicional al servicio que ellos prestan. “Hacemos misiones de Navidad apoyando a diferentes barrios vulnerables para que ellos trabajen con otros niños y dan también la educación de otros niños de varios barrios de la ciudad. Y bueno, tratamos de prepararnos durante todo el año para que esos niños crezcan en el amor del padre”, contó Claudia.

Monseñor Pablo Emiro Salas, luego se dirigió a la tarima para invitar a distintas parroquias que recaudaron fondos para donar a la Catedratón, se entregaron cifras de 75 millones, 25 millones, 7 millones, 600 mil pesos, y mucho más.