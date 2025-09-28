Los cantantes colombianos Shakira y Camilo y la rapera estadounidense Cardi B coincidieron este sábado en el macroconcierto Global Citizen de Nueva York, donde cantaron por el Amazonas y abogaron por facilitar el acceso a la energía en África.

El festival, que se celebra desde 2012 en el marco de la Asamblea General de la ONU, reunió en Central Park a unas 60.000 personas que consiguieron la entrada haciendo voluntariados o algún tipo de activismo, como concienciar sobre causas sociales en las redes.

El actor Hugh Jackman, que ejerció como maestro de ceremonias, recordó al público que este año el evento tiene como principales objetivos proporcionar acceso a la energía a un millón de personas en África, garantizar que miles de niños de todo el mundo puedan recibir una educación de calidad y proteger la selva amazónica de la deforestación.

Mensajes por Palestina y el Amazonas

Bajo el cielo encapotado con el que hoy amaneció Nueva York, la cantante palestino-chilena Elyanna fue la encargada de inaugurar el ‘show’ interpretando algunos de sus temas más conocidos, como ‘Mama Eh’ o ‘GANENI’.

Elyanna, que hoy lucía un sujetador blanco con tachuelas y un pantalón corto del mismo color, aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje sobre Palestina: “Hay mucha gente en el mundo que no tiene ni siquiera lo más básico; sobre todo en Gaza, familias, mujeres, hombres y niños están sufriendo”, expresó, arrancando un gran aplauso del público.

A ella le siguió el cantante Camilo, que ilusionado mencionó a su país en varias ocasiones: “Los colombianos tenemos el privilegio de tener una parte muy importante de la selva amazónica”, que proporciona al planeta “el aire que respiramos y el agua que necesitamos”, apuntó.

Por ello, incidió, “no podemos esperar ni un segundo más: es el momento de tomar medidas para proteger” el Amazonas.

El artista interpretó ‘KESI’ y ‘Una vida pasada’, y dio la sorpresa invitando al escenario a su esposa, la también músico Evaluna, para cantar ‘Índigo’.

Al igual que Camilo, otras figuras como los actores Kristen Bell o Adam Lambert; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, animaron al público a “tomar medidas” contra las injusticias sociales y otras problemáticas como el cambio climático.

JULIUS CONSTANTINE MOTAL/EFE New York (United States), 28/09/2025.- Colombian singer-songwriter Shakira performs during the Global Citizen Festival at Central Park in New York, New York, USA, 27 September 2025. (Nueva York) EFE/EPA/JULIUS CONSTANTINE MOTAL

Del mismo modo, la cantante nigeriana Ayra Starr llamó a los espectadores a unir fuerzas y asegurarse de que “nadie en el mundo vive en la oscuridad”, pues, recordó, “mucha gente en África no tiene acceso a energía”.

Starr sacó hoy al escenario al rapero Rema, también de Nigeria, con el que puso voz a su éxito ‘Calm Down’, y tras ellos apareció sobre el escenario Mariah The Scientist, que entre otros temas cantó ‘United Nations + 1000 Ways to Die’.

Las más esperadas de la noche

Entre las artistas más esperadas de hoy se encontraba Tyla, que conquistó al público con sus pasos de baile y sus grandes éxitos ‘Water’ y ‘PUSH 2 START’.

Le siguió Cardi B, que, embarazada, hizo bailar al público con ‘I Like it’, su colaboración con Bad Bunny que hoy mezcló precisamente con el tema ‘Titi me preguntó’, también del puertorriqueño.

Mientras, la cantante surcoreana-neozelandesa Rosé puso el toque íntimo a la velada interpretando una versión acústica de su éxito con Bruno Mars ‘APT’ y de su balada ‘Toxic till the end’, que combinó con ‘Wonderwall’ de Oasis.

Aunque sin duda el gran nombre de la noche fue el de Shakira, quien saltó al escenario con la versión en inglés de ‘Loba’ mientras el público se apresuraba a sacar sus teléfonos móviles para grabar el momento.

“Estoy feliz de estar aqui sabiendo que habéis dedicado vuestro tiempo a ayudar a alguien que lo necesitaba”, expresó la colombiana, que hizo saltar a los espectadores con ‘Waka Waka’, la icónica canción del Mundial de 2010, y su sesión con Bizarrap.

Rodeada de bailarines y con sus característicos movimientos de cadera, Shakira puso el broche final a su pequeño ‘show’ con ‘Hips Don’t Lie’, donde hace referencia a su tierra, Barranquilla, y se despidió del publico con un “¡Gracias, mi gente latino!”.