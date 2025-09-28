El concierto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar iba a ofrecer este sábado en el recinto Vive Claro de Bogotá fue cancelado poco antes de comenzar, según confirmaron a EFE fuentes de producción en el lugar, que atribuyeron la decisión a “problemas técnicos”.

El espectáculo, que formaba parte de su gira mundial ‘Grand National’, debía iniciar a las 20:00 hora local (3:00 GMT del domingo) con la presentación del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros.

Sin embargo, la cancelación se comunicó en ese mismo momento, cuando el público ya llevaba más de cinco horas de espera en largas filas a la intemperie para acceder al recinto.

La promotora Páramo, encargada de la logística del evento, explicó en un comunicado que el show había sido “pospuesto” por “dificultades logísticas del promotor y del recinto”, y aseguró que “el artista estaba listo para presentarse”, aunque no dio más detalles sobre la nueva fecha del estadounidense.

La empresa, junto a la tiquetera Live Nation y la plataforma de eventos Ocesa, pidió disculpas “a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados” y aclaró que los reembolsos de las entradas se realizarán de manera automática a través de la boletería oficial con el mismo método de pago.

La gira de Lamar sigue adelante y tiene programadas próximas paradas en São Paulo (30 de septiembre), Buenos Aires (4 de octubre) y Santiago de Chile (7 de octubre), antes de continuar en Europa y Australia.

Lamar, considerado una de las figuras más influyentes del hip hop contemporáneo, regresaba a Bogotá tras su debut en 2019 en el festival Estéreo Picnic y tenía previsto ofrecer un show de más de dos horas con cerca de 50 canciones de toda su carrera.

El Vive Claro, con capacidad para 40.000 personas, celebraba así el que debía ser su segundo gran concierto tras la presentación de Green Day a comienzos de septiembre.

La programación continuará con Guns N’ Roses (7 de octubre), Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero).