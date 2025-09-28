Mientras el caso por la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández avanzan en los despachos judiciales y con Jhonier Leal, hermano e hijo, respectivamente, de las víctimas, como el principal sospechoso del doble asesinato.

Lea también: Federico Gutiérrez denuncia ante Estados Unidos presunto vínculo del Gobierno Petro con estructuras criminales

Ahora el caso vuelve a ser noticia y no precisamente por algún avance dentro de la investigación sino por el posible traslado de los restos de Leal y su madre pues en el lugar que se encuentran pide que el lote sea desocupado.

La funeraria Jardines de Paz, según dio a conocer Semana, es la que ofreció los servicios para la sepultura de los dos fallecidos y se firmó un contrato durante cuatro años para que sus restos permanecieran en las bóvedas. Dicho pacto contractual se vence en los próximos dos meses.

“El servicio ingresó el 26 de noviembre de 2021, con los fallecidos Marleny Hernández y Mauricio Leal, con una orden de prestación de servicios 01186591, bajo un contrato de arrendamiento, tiene una vigencia por 4 años que culmina el 26 de noviembre de 2025. El lote se debe comprar, ya que fue arrendado solo por cuatro años, esta compra se debe realizar antes del 26 noviembre del 2025”, se lee en el documento revelado por el medio en mención.

Lea también: ‘Pequeño J’, el narco peruano de 20 años que estaría tras el feminicidio de Brenda, Lara y Morena

Así las cosas, los familiares de Mauricio Leal tienen hasta esa fecha para comprar el lote por un valor de $20 millones de pesos, de lo contrario deberán ser trasladados hasta otro lugar.

Pero para la familia de las víctimas de este caso que conmocionó a Colombia en 2021 las cosas están complicadas pues no cuentan con los recursos necesarios para costear dichos lotes, esto por el proceso de extinción de dominio al que fueron sometidos los bienes del estilista.

Sumado a esto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) congeló sus cuentas en las que hay más de $1.000 millones de pesos, es decir, para la familia no hay forma, según dicen, de pagar por el lote en el cementerio.

Lea también: Precandidatos y líderes políticos rechazan la irresponsabilidad de Petro contra Estados Unidos: “Un espectáculo bochornoso que sólo obedeció a su vanidad”

Incluso el contrato de cuatro años próximo a vencerse y firmado con Jardines de Paz lo costeó una clienta de Leal ante la falta de liquidez de la familia de Mauricio.

Por ello, Erika Sanguinetti, abogada y representante de Carlos Andrés García Hernández, hermano materno de Leal, le pidió a la SAE que permita el uso de los dineros provenientes de los bienes que una vez fueron del peluquero y que ahora están bajo la administración de esa entidad para que pagar el lote.

Ante la solicitud de la litigante la entidad no ha dado respuesta, según pudo conocer Semana.