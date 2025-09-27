Los principales precandidatos y líderes políticos del país rechazaron este sábado “las declaraciones y actos irresponsables del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que llevaron al gobierno de Estados Unidos a revocarle la visa para ingresar a ese país”.

Advierten en este sentido que Petro aprovechó una libertad consagrada en la Constitución de Estados Unidos —la de expresión— para hacer “un discurso sin argumentos, irrespetuoso con ese gobierno y con el derecho internacional. Al instar a soldados de otro país a desobedecer órdenes, vulneró de manera directa el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía extranjera, pilares consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la OEA”.

Agregan por ello que pretender “incidir en la disciplina de las fuerzas armadas de otra nación es atentar contra las relaciones que sostienen la paz y la cooperación internacionales y que, hasta este gobierno, habían sido el principio rector de la política exterior de Colombia”.

Cuestionaron los precandidatos que por medio de “un espectáculo bochornoso, que sólo obedeció a su vanidad, el presidente de Colombia desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos, y que ha aumentado a niveles inadmisibles en su gobierno. Mientras pretende posar como líder global, en Colombia mueren personas producto de sus políticas permisivas con los grupos delincuenciales. Su prioridad debería ser restablecer el orden público y la seguridad de Colombia”.

Y concluyeron los líderes políticos que las palabras de Petro “no representan a Colombia ni a la mayoría de sus ciudadanos y de sus líderes. Colombia valora la cooperación, el respeto mutuo y la amistad con los Estados Unidos”.

La misiva es suscrita por Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amín, María Claudia Lacouture, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Martha Lucía Ramírez.