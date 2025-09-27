Luego de que en la noche del pasado viernes el Departamento de Estados de los Estados Unidos anunciara el retiro de la visa a ese país al presidente Gustavo Petro luego que convocara desde Nueva York protestas e instara a los soldados de EE. UU. a “desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, el jefe de Estado colombiano planteó que se cambiara la sede de las Naciones Unidas a Doha, capital de Catar.

Leer también: “Rompe todas las normas de inmunidad”: Petro tras la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa

“Como presidente de Colombia, en la Asamblea General de las Naciones que fundamos en la ONU, expreso mis opiniones libremente”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

“El derecho internacional, es la sabiduría de la humanidad y me protege. El genocidio es un crimen contra la humanidad y la humanidad debe responder, juzgar y castigar”, agregó.

Y concluyó Petro que “el señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo Doha como sede de las Naciones Unidas”.

Importante: “Nunca en ningún país la mafia tuvo tanto poder como en Colombia”: Petro tras polémica por su visa