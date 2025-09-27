Tras su regreso de Nueva York, donde intervino en el evento ‘Nuestra humanidad, nuestra responsabilidad’, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE. UU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa”, y continuó diciendo que, “separar a EE. UU. de Colombia es lo que necesitan las mafias”, expresó en su cuenta de X.

Petro calificó la decisión como una violación al derecho internacional y señaló que rompe con las normas de inmunidad que garantizan el funcionamiento de la ONU.

“Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, expresó

Asimismo, el mandatario agregó que, “hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los EE. UU.”.

También cuestionó que se le negara la entrada a la Autoridad Palestina y atribuyó la medida en su contra a las críticas que ha hecho contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

“El que no haya se le haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE. UU. y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EE.UU. ya no cumple con el derecho internacional”.

“El gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los presidentes que asisten a la Asamblea. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, manifestó.

Fajardo lo tilda de irresponsable

La decisión generó reacciones en el país. El precandidato presidencial Sergio Fajardo le pidió a Petro, a través de su red social X que renuncie a la presidencia.

“¡Por fin lo logró presidente Petro! Ya no tiene visa en los Estados Unidos. Ahora renuncie a la presidencia y dedíquese a liderar la tercera guerra mundial contra Trump y sus amigos. Seguramente el planeta se estremecerá con su valentía”, escribió Fajardo.

Además, acusó al jefe de Estado de “haber dejado de gobernar” para convertirse en “víctima”.

“No fue capaz de pensar en la responsabilidad que tiene con Colombia ni en proteger los intereses de nuestro país. Hace rato dejó de gobernar y ahora saldrá a hacer política como la víctima que siempre ha querido ser. ¡Qué vergüenza presidente!”, se lee.

El mandatario respondió asegurando que la soberanía recae en el pueblo colombiano y no en un gobierno extranjero. “Ser presidente de Colombia no depende de los EE. UU., depende del pueblo”, replicó Petro, quien incluso ironizó con que no volverá a ver al “Pato Donald”.