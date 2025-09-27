En la noche de este viernes 26 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que retirará la visa al presidente Gustavo Petro luego que convocara desde Nueva York protestas e instara a los soldados de EE. UU. a “desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.
El mensaje fue dado a conocer a través de la cuenta de X del Departamento de Estados, en el que explican que las acciones del mandatario colombiano son “imprudentes e incendiarias”.
Desobedezcan la orden de Trump: así fue la protesta por la que EE. UU. decidió revocarle la visa a Petro
“Hoy temprano, el presidente colombiano @GustavoPetro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias.”, se lee en la publicación.
Durante la manifestación en ‘la gran manzana’, el jefe de Estado, acompañado por el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, pedio por la liberación de Palestina.
“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, dijo Petro.