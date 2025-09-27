La decisión de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro ha generado múltiples de reacciones en el país. Varios dirigentes políticos expresaron su desacuerdo con el mandatario y cuestionaron sus posturas internacionales.
La periodista Vicky Dávila fue una de las más duras en su pronunciamiento. A través de X escribió. “Yo sí estoy de acuerdo con que le quiten la Visa de Estados Unidos a Petro y que ojalá lo dejen allá y lo internen. Y si no, que lo manden para Gaza, ya que él quiere ir allá a combatir”.
Petro dice que se debe cambiar la sede de las Naciones Unidas a Doha porque le revocaron la visa en los Estados Unidos
Por su parte, el senador conservador Efraín Cepeda aseguró que lo ocurrido en Nueva York es “delirante e irresponsable”.
“Petro no nos define a los Colombianos y lo de hoy en Nueva York es delirante e irresponsable” y criticó la falta de coherencia del presidente frente a las víctimas de la violencia en Colombia. “Su habilidad para convertirse en vergüenza nacional es evidente. Petro sin visa”, concluyó.
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se refirió al tema y resaltó que, afortunadamente, la medida no afecta la relación entre ambos países. “Estados Unidos son de lejos el principal comprador de productos colombianos como flores, café, banano y muchos más”, y concluyó diciendo que “Petro cree que con esas payasadas se convertirá en un gran líder mundial, cuando en realidad casi nadie se entera de sus shows y simplemente lo ven como un loquito con problemas”.
Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó la decisión de Washington como un “noble gesto” y afirmó que las sanciones fueron dirigidas únicamente contra Petro.
“Colombia agradece el noble gesto del gobierno norteamericano, de dirigir todas las sanciones única y exclusivamente contra quien se ha declarado enemigo de Colombia y de Estados Unidos”, se lee.
