La decisión de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro ha generado múltiples de reacciones en el país. Varios dirigentes políticos expresaron su desacuerdo con el mandatario y cuestionaron sus posturas internacionales.

Lea más: María Fernanda Cabal arremete contra Petro tras decisión de Estados Unidos: “usted es un irresponsable sin límites”

La periodista Vicky Dávila fue una de las más duras en su pronunciamiento. A través de X escribió. “Yo sí estoy de acuerdo con que le quiten la Visa de Estados Unidos a Petro y que ojalá lo dejen allá y lo internen. Y si no, que lo manden para Gaza, ya que él quiere ir allá a combatir”.

Yo sí estoy de acuerdo con que le quiten la Visa de Estados Unidos a Petro y que ojalá lo dejen allá y lo internen. Y si no, que lo manden para Gaza, ya que él quiere ir allá a combatir. @petrogustavo https://t.co/qONNWVnSnW pic.twitter.com/6yuIk6RUSB — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 27, 2025

Por su parte, el senador conservador Efraín Cepeda aseguró que lo ocurrido en Nueva York es “delirante e irresponsable”.

“Petro no nos define a los Colombianos y lo de hoy en Nueva York es delirante e irresponsable” y criticó la falta de coherencia del presidente frente a las víctimas de la violencia en Colombia. “Su habilidad para convertirse en vergüenza nacional es evidente. Petro sin visa”, concluyó.

Petro no nos define a los Colombianos y lo de hoy en Nueva York es delirante e irresponsable.

Ya lo hubiéramos querido ver alzando la voz por las victimas de su Paz Total en alguna calle de Colombia o en los territorios que ha entregado a los violentos para que asesinen… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) September 27, 2025

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se refirió al tema y resaltó que, afortunadamente, la medida no afecta la relación entre ambos países. “Estados Unidos son de lejos el principal comprador de productos colombianos como flores, café, banano y muchos más”, y concluyó diciendo que “Petro cree que con esas payasadas se convertirá en un gran líder mundial, cuando en realidad casi nadie se entera de sus shows y simplemente lo ven como un loquito con problemas”.

Felizmente el gobierno de Estados Unidos no toma represalias contra Colombia por estas estupideces, porque sabe que @petrogustavo no representa a los colombianos.



Los Estados Unidos son de lejos el principal comprador de productos colombianos como flores, café, banano y muchos… https://t.co/PQldSXgWd0 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 27, 2025

Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó la decisión de Washington como un “noble gesto” y afirmó que las sanciones fueron dirigidas únicamente contra Petro.

“Colombia agradece el noble gesto del gobierno norteamericano, de dirigir todas las sanciones única y exclusivamente contra quien se ha declarado enemigo de Colombia y de Estados Unidos”, se lee.

Colombia agradece el noble gesto del gobierno norteamericano, de dirigir todas las sanciones única y exclusivamente contra quien se ha declarado enemigo de Colombia y de Estados Unidos. pic.twitter.com/2g2m4J3z61 — Álvaro Uribe Vélez fans (@AlvaroUribef) September 27, 2025

Ver más: “Rompe todas las normas de inmunidad”: Petro tras la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa