La senadora María Fernanda Cabal reaccionó al pronunciamiento del presiente Gustavo Petro tras la revocatoria de la visa por parte del Gobierno de Estados Unidos.

En su cuenta de X, la congresista expresó que Petro es un irresponsable sin límite y sin respeto, y que “la libertad no es capricho, siempre exige responsabilidad”.

Cabal advirtió que la postura y declaraciones del mandatario ponen en riesgo la relación bilateral con Washington, de la que depende según dijo, millones de colombianos.

“Con sus actos y discursos pone en riesgo a millones de colombianos que dependen de una relación seria y estable con EE.UU.”.

Petro, usted es un irresponsable sin límites y sin respeto. La libertad no es capricho, siempre exige responsabilidad.



Con sus actos y discursos pone en riesgo a millones de colombianos que dependen de una relación seria y estable con EE.UU.#ColombiaEsMasQuePetro

Tras su regreso de Nueva York, donde intervino en el evento ‘Nuestra humanidad, nuestra responsabilidad’, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE. UU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa”, y continuó diciendo que, “separar a EE. UU. de Colombia es lo que necesitan las mafias”, expresó en su cuenta de X.

Petro calificó la decisión como una violación al derecho internacional y señaló que rompe con las normas de inmunidad que garantizan el funcionamiento de la ONU.

“Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, expresó