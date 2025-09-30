El cantante antioqueño Blessd, una de las figuras más influyentes del género urbano, estaría evaluando la posibilidad de adquirir el Deportivo Pereira, según reveló Caracol Radio.

El artista, que ya incursionó en el negocio del balompié al adquirir el Vendsyssel FF de Dinamarca a través del fondo Legacy Sports Partners, estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a 15 millones de dólares por el Pereira.

No obstante, la propuesta sería insuficiente para la dirigencia actual, que estima el valor de la institución en no menos de 30 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones del periodista Alexis Rodríguez.

La situación financiera del club explica el creciente interés de inversionistas. Tras un 2023 con utilidades por 1.679 millones de pesos, en gran medida gracias a su participación en la Copa Libertadores, el Pereira experimentó un fuerte retroceso en 2024, sus ingresos se redujeron cerca del 43 %, mientras que los gastos de nómina se incrementaron, generando pérdidas superiores a los 3.300 millones.

A esto se suman los retrasos en el pago de salarios, las protestas de los jugadores y las sanciones de la FIFA por deudas con futbolistas extranjeros, que hoy impiden al equipo inscribir nuevos refuerzos. Para enfrentar el panorama, el club firmó un acuerdo de pago con 271 acreedores, con plazos que se extienden hasta 2034.

Asimismo, Blessd, hincha de Atlético Nacional, ha dejado ver sus ambiciones en el fútbol. En Dinamarca, con el Vendsyssel FF, planteó como meta ascender a primera división y alcanzar un lugar en torneos internacionales.

Sin embargo, los resultados deportivos no acompañaron: el equipo terminó la campaña 2024-2025 con apenas 7 victorias en 31 partidos, lo que derivó en su descenso a la tercera división.

📋Este es el once inicial del Grande Matecaña. 🔴🟡



¡POR LA VICTORIA! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/82YlRyqtFV — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) September 22, 2025

Por ahora, la hinchada Matecaña y la administración del club permanecen a la expectativa de las negociaciones que podrían definir el futuro institucional del equipo.